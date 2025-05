La folie belge au sommaire de "20h30 le dimanche" ce 1er juin 2025 sur France 2

Ce 1er juin 2025 sur France 2, le magazine "20h30 le dimanche" de Laurent Delahousse s'intéresse à la Belgique et aux artistes belges que l’on adore en France.

De Jacques Brel à Helena en passant par Stromae, Angèle et Benoît Poelvoorde, "20h30 le dimanche" s'intéresse à ces artistes belges appréciés par les Français.

Pourtant, dans les années 1970 et 1980, les Belges étaient plutôt une source de moqueries dans l'Hexagone, avec les fameuses blagues pleines de clichés qui commençaient toujours par "C’est l’histoire d’un Belge, une fois…". Elles faisaient beaucoup rire sur les plateaux de télévision et dans les cours de récréation.

Comment cette relation entre la France et la Belgique s’est-elle muée en une tendre admiration pour ceux qui sont aujourd’hui des références en termes de créativité, d’humour et de second degré ?