"90' Enquêtes" : Du Touquet à Calais, un été torride sur les plages du Nord, mardi 3 juin 2025 sur TMC (vidéo)

Mardi 3 juin 2025 à 21:25, TMC diffusera un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" dont le thème sera : « Du Touquet à Calais : un été torride sur les plages du Nord ».

Et si le Nord de la France devenait la nouvelle French Riviera ? Depuis quelques étés, du Touquet à Calais, la région n'a jamais attiré autant de vacanciers. Les touristes découvrent les magnifiques plages, et dans les villes et villages, une ambiance de fête, comme seuls les Ch'tis savent les faire.

Cet afflux de population ne va pas sans poser de problèmes : accidents en mer, bagarres en discothèque, excès de vitesse sur les routes, accidents et incivilités en tout genre donnent du fil à retordre aux forces de l'ordre.

Durant un mois, les équipes de 90' Enquêtes ont fait le tour des stations balnéaires et des villages des Hauts-de-France. Elles ont suivi jour et nuit des vacanciers prêts à toutes les folies, mais également les policiers, les sauveteurs sur les plages ou sur les routes, et bien sûr les vigiles dans les boîtes de nuit.

Un été de folie avec les anges gardiens de vos vacances, pour qui cet été dans le Nord n'est jamais de tout repos.