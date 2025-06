"La grande librairie" mercredi 4 juin 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 (vidéo)

Mercredi 4 juin 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 4 juin 2025 :

François-Henri Désérable pour son livre « Chagrin d’un chant inachevé - Sur la route de Che Guevara » (Gallimard).

De Buenos Aires à Caracas, François-Henri Désérable nous embarque dans une formidable traversée de l’Amérique du Sud. Cinq mois à moto, en stop, en bateau, avec une seule contrainte : emprunter l’itinéraire qui fut celui d’Alberto Granado et d’Ernesto « Che » Guevara, lors du fameux voyage à motocyclette, soixante-cinq ans plus tôt.

Irène Frain pour son livre « L’or de la nuit » (Julliard)

Au tout début du XVIIIe siècle, le voyageur et orientaliste français Antoine Galland découvre le texte anonyme d'un conte arabe, "Sindbad le marin" puis plusieurs manuscrits de contes attribués, eux, à une inconnue nommée Schéhérazade. Il les traduit, les revisite, les réinvente et les publie sous le titre "Les Mille et Une Nuits". À sa grande surprise, le succès est immense et le public ne cesse de lui en réclamer de nouveaux. D'autres contes existent mais leur manuscrit, semble-t-il, s'est perdu. Autour de ce manuscrit perdu, Irène Frain brosse une galerie de personnages dont la présence s'imprime d'emblée dans l'imaginaire.

Erik Orsenna pour son livre « Voyages aux pays nomades » (Métailié)

Ils se sont rencontrés à la fin de l’adolescence, ils avaient la même passion du voyage, Erik prenait des notes, Bernard des photos. Ils voulaient « rendre compte du réel ».

Ils sont partis à travers le monde pour des reportages, ou pour le voyage tout simplement, vers les régions les plus fragiles et mouvantes, les pays libres et nomades qui échappent aux frontières. Une invitation au voyage et à la curiosité, un beau livre d’amitié et de fraternité sur la fragilité de l’univers.

Caroline Boidé pour son livre « Il nous faut la vie fauve » (Équateurs)

Face à un monde soumis à la statistique, où sévit la dictature du nombre et des algorithmes, gagné par la marchandisation et la robotisation, envahi par les réalités artificielles, la vie fauve est le nouveau recours contre l’effondrement, le chemin vers la liberté. Dans ce livre-manifeste, qui est aussi un récit de voyage, de Collioure (le port d’attache de Matisse et des peintres fauves) à Tanger (la porte marocaine de Delacroix) en passant par l’Algérie et le Mexique, Caroline Boidé part sur les traces d’artistes à l’élan vital qui ont fait le choix d’une existence étrangère à toute domestication, en qui bouillonne une révolte contre l’oppression matérielle et spirituelle.

Augustin Trapenard est allé à la rencontre de l’écrivain palestinien Karim Kattan, auteur de « L’Eden à l’aube » (éditions Elyzad), à l’Institut du monde arabe.