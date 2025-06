"C dans l'air" jeudi 5 juin 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 5 juin 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 5 juin 2025, Caroline Roux recevra Jean-Emmanuel Bibault, professeur en oncologie radiothérapie à Paris Cité, praticien à l’hôpital Georges-Pompidou, et auteur de "Cancer Confidential", publié aux éditions Equateurs.

Le congrès mondial de cancérologie de Chicago a présenté ses résultats. À l'occasion de cette réunion annuelle, 40 000 spécialistes du monde entier ont fait le point sur les avancées scientifiques, en matière de diagnostic, de traitement, et de prévention. Pour rappel, le cancer tue en France, chaque année, 160 000 personnes. Et cette année, la grande star du congrès est l'immunothérapie, qui se base sur des médicaments qui ne combattent pas directement la tumeur. Ils vont aider le système de défense naturelle du malade à combattre le cancer. Autre avancée majeure : surveiller l'évolution de la tumeur cancéreuse à l'aide d'une simple prise de sang.

Jean-Emmanuel Bibault nous parlera aussi de l'explosion de certains cancers chez les patients jeunes. Quelles en sont les causes, et comment les prévenir ? Enfin, la promesse de 80 % des cancers guérissables à l'horizon 2040 est-elle tenable ?

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Vera Grantseva, politologue spécialiste de la Russie.

Maryse Burgot, grand reporter à France Télévisions.

Alban Mikoczy, grand reporter à Franceinfo tv.

Poutine humilié par les drones ukrainiens : quelle riposte ?

Symbole du contrôle russe sur la Crimée, le pont du détroit de Kertch a été visé par une attaque ukrainienne. Mardi 3 juin 2025, une charge explosive sous-marine a ciblé l’édifice reliant la péninsule annexée au territoire russe. Sur Telegram, le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a revendiqué l'opération, qui aurait "gravement endommagé" les piliers sous-marins. De leur côté, les autorités russes ont reconnu l'attaque, tout en assurant que la situation était sous contrôle.

Malgré les dispositifs de sécurité renforcés par Moscou, Kyiv frappe encore une fois l’un des symboles les plus visibles de l’annexion de la Crimée par la Russie. Cette attaque intervient seulement deux jours après un vaste raid de drones ukrainiens contre des bases aériennes russes, au cours duquel des dizaines d’avions auraient été touchés.

Cette intensification des opérations militaires survient dans un climat diplomatique particulièrement tendu. Lundi, la rencontre entre responsables russes et ukrainiens à Istanbul a mis en lumière l'impasse persistante entre les deux camps. Le président des États-Unis s’est également entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine. "Il n’y aura pas de paix immédiate", a-t-il averti mercredi. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a relayé les propos du président russe, qui promet une riposte.

C’est donc une intensification militaire qui semble s'annoncer en Ukraine, loin de la promesse faite par le président américain de réussir à mettre fin, "en 24 heures", au conflit. Quelle forme prendra-t-elle ? La Russie est-elle sur le point de lancer une offensive majeure ?

En guise de réponse aux nombreux appels du pied de Washington, l’homme fort du Kremlin a, au contraire, décidé d’intensifier ses attaques contre l’ex-république soviétique ces dernières semaines. Vladimir Poutine a également intensifié ses contacts avec ses alliés, notamment l’Iran, la Corée du Nord, la Tchétchénie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie et la Chine. Avec Pékin, la relation est décrite comme une amitié "sans limites". Depuis le début du conflit, les échanges commerciaux entre les deux pays ont explosé, atteignant un record de 245 milliards de dollars en 2024. En peu de temps, la Chine a remplacé l’Union européenne en tant que premier acheteur d’énergie et fournisseur de biens de la Russie. Ce qui limite, de facto, l’impact des sanctions occidentales sur l’économie et l’effort de guerre russes.

Sur le terrain, les mouvements des troupes russes s’accélèrent. Moscou redéploye ses troupes vers plusieurs zones clés du front, notamment dans l’est de l’Ukraine et en Biélorussie. Un haut responsable ukrainien a averti mercredi les États-Unis que l’armée russe préparait des avancées militaires importantes en 2026, dont un barrage de l’accès ukrainien à la mer Noire, crucial pour Kiev.

