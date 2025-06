"Enquête Exclusive" : Le Nil, tensions sur un fleuve mythique, dimanche 8 juin 2025 sur M6

Dimanche 8 juin 2025 à 23:10, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouveau numéro du magazine "Enquête Exclusive" consacré au Nil, un fleuve mythique sous tensions.

Derrière la carte postale de l’Égypte des Pharaons, le Nil cache un secret géopolitique explosif. Car ce fleuve, qui prend sa source en Éthiopie, est au cœur d’un conflit stratégique entre trois pays : l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan.

Sur 6 700 km, ce cours d’eau mythique abreuve et nourrit près de 500 millions de personnes à travers l'Afrique de l'Est.

Aujourd'hui, une bataille silencieuse, mais implacable se joue. L'Éthiopie, longtemps affaiblie par des guerres civiles et des famines, a laissé pendant des décennies l'Égypte et le Soudan s'approprier ses eaux. Ces derniers ont construit d'imposants barrages dès les années 60, accélérant leur modernisation. Mais aujourd’hui, l'Éthiopie, dont la moitié de la population vit sans électricité, prend sa revanche et lance enfin sa riposte : le Grand Barrage de la Renaissance, inauguré en 2022. Cette forteresse menace désormais d'assécher ses voisins situés en aval du fleuve.

En 2021, la crise prend un nouveau tournant. Les avions de chasse égyptiens frôlent la frontière éthiopienne dans une démonstration de force calculée. Le général Al Sissi, le président égyptien, soutenu par sa population, s'inquiète car son projet pharaonique de cultiver 9 000 km² de terres agricoles en plein désert devient compromis.

De la source à l'embouchure, nous avons rencontré ces peuples pour qui le Nil est synonyme de survie. Ils sont les otages d'un conflit hydraulique qui pourrait transformer la corne de l'Afrique en poudrière géopolitique.