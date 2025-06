"Ça commence aujourd'hui" vendredi 13 juin 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Vendredi 13 juin 2025 à partir de 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans "Ça commence aujourd'hui". Voici le sommaire des deux numéros diffusés.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Au sommaire des deux numéros diffusés vendredi 13 juin 2025 sur France 2 :

13:55 Succès, complicité, fous rires, c'est à deux qu'ils ont réussi !



Des duos attachants et de la bonne humeur sur le plateau. Faustine Bollaert reçoit six invités aujourd’hui.

Caroline et Albert officient tous les deux à la radio et ne se quittent plus !

Véronique de Villèle raconte son duo mythique avec Davina dans le programme culte « Gym Tonic ».

Élodie et Sandrine, duo incontournable de l’émission « Les Animaux de la 8 », témoignent de leur complicité depuis vingt ans devant et derrière l’écran.

Paul et Nathalie, créateurs de robes de mariés, sont en couple et travaillent ensemble. Ils apparaissent notamment dans « La Robe de ma vie » et « Mariés au Premier Regard ».

Comment réussissent-ils à concilier, amour/amitié et travail ?

15:05 La vie sans voix



Faustine Bollaert, entourée d’experts, reçoit quatre femmes qui ont perdu leur voix et qui ont le courage de s’exprimer sur le plateau.

Françoise Laborde, journaliste, raconte son expérience particulière. À l’âge de 40 ans, elle commence à perdre sa voix. C’est le début de vingt ans de traitements médicaux et d’angoisses pour assurer ses passages à l’antenne notamment.

Nathalie, comédienne voix, a perdu la sienne subitement. Depuis un an et demi, et après de multiples examens, un diagnostic n’a toujours pas pu être posé sur son problème.

Stéphanie, charcutière, a perdu sa voix il y a quatre ans et demi au retour de vacances aux sports d’hiver.

Christine, téléconseillère, rencontre un problème de voix il y a sept ans. Elle est en souffrance depuis et n’assume pas sa nouvelle intonation.