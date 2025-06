Sommaire de "50' Inside" samedi 14 juin 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 14 juin 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

17:50 50' Inside : L'actu

Au sommaire cette semaine :

Événement • Le lancement de la série "Tout pour la lumière" lundi prochain sur TF1.



En coulisses • Le Peninsula, l’un des plus grands et plus beaux palaces parisiens.



Portrait • Rencontre avec le Prince Albert II de Monaco.



La Story • « Mamma Mia ».

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction les Pouilles au sud de l’Italie

Une région aux villages pittoresques et aux décors de rêve…

Qui sont les Français partis y vivre la dolce vita ? Quels défis doivent-ils relever pour y démarrer une nouvelle vie ?