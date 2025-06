Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 14 juin 2025 sur France 2, le portrait de Chantal qui a dirigé une troupe de majorettes dans les années 80 et qui souhaite à nouveau parader.

Les équipes de "13h15 le samedi" dressent le portrait d’une femme qui se bat pour ressusciter les moments heureux du passé… C’était une autre époque, entre 1978 et 1986, quand les majorettes illuminaient les rues de Rennes équipées de leurs bâtons, leurs bottes et leurs chapeaux. Une tradition et un pan d’histoire de la ville qui ont disparus.

Mais Chantal, l’ex-capitaine du groupe, s’est mis en tête de retrouver ses anciennes camarades, quarante ans plus tard. Et c’est loin d’être facile : ces femmes sont aujourd’hui âgées de 50 à 65 ans. Mariées, la plupart ne portent plus le même nom et certaines ont même quitté la région.

Chantal rêve de manier à nouveau le bâton, et peut-être de défiler à nouveau toutes ensemble. Va-t-elle réussir son pari ?

Un document signé Morgane du Liège, Henri Desaunay avec Nicolas Berthelot.