"C dans l'air" lundi 16 juin 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce lundi 16 juin 2025, Caroline Roux recevra Jacques Audibert, diplomate, ancien directeur politique du Quai d'Orsay et ancien négociateur français sur le nucléaire iranien.

L'attaque d'une ampleur sans précédent lancée vendredi par Israël pour empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique a porté un coup à son programme nucléaire sans que l'impact, à ce stade, ne soit définitif. Le centre pilote d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre du pays, a été "détruit" dans sa partie en surface ainsi que les infrastructures électriques, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), citant des informations des autorités iraniennes.

Après le retrait unilatéral en 2018 des Etats-Unis de l'accord international sur le nucléaire conclu trois ans plus tôt, l'Iran s'est progressivement affranchi de certaines obligations, accélérant notamment l'enrichissement d'uranium bien au-delà de la limite fixée à 3,67%. Le pays disposait mi-mai de 408,6 kg d'uranium enrichi à 60%. Un tel stock, s'il était enrichi à 90% - le seuil nécessaire à la conception d'une bombe atomique - permettrait d'en fabriquer plus de neuf. Pour autant, dans son dernier rapport, l'Agence indique qu'elle "ne dispose d'aucune indication crédible d'un programme nucléaire structuré" visant à doter l'Iran de l'arme atomique.

Jacques Audibert, diplomate et ancien négociateur pour la France de l'accord sur le nucléaire iranien, reviendra nous sur la façon dont cet accord a été négocié. Il nous donnera également son analyse de la situation actuelle, alors même que l'accord sur le nucléaire iranien avait pour objectif d'éviter une guerre. Enfin, il nous dira en tant que diplomate s'il pense que des négociations pourraient reprendre, dans le but d'apaiser les tensions.

Dominique Moïsi, géopolitologue, conseiller spécial de l’Institut Montaigne.

Peer de Jong, ancien colonel, spécialiste de géopolitique, vice-président de l’Institut Thémis.

Meriem Amellal, journaliste spécialiste du Moyen-Orient à France 24.

Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération.

Le thème de l'émission :

Guerre Israël-Iran

L'escalade se poursuit entre Israël et l'Iran. Tandis que l’armée israélienne affirme avoir détruit "un tiers" des lanceurs de missiles sol-sol iraniens et que ses frappes ont fait plus de 200 morts depuis vendredi, les missiles balistiques iraniens ont, dans le même temps, fait au moins 24 morts en Israël. Alors que chef du renseignement iranien a été tué ce week-end, le régime des mollah tente, de se protéger des ennemis de l'intérieur. La justice iranienne a annoncé avoir pendu lundi un homme arrêté en 2023 et reconnu coupable d’être un agent du Mossad. Pendant ce temps, la communauté internationale observe avec inquiétude ce nouveau conflit. L'Iran a demandé à ce que les Européens condamnent les attaques israéliennes. Donald Trump, lui, a appelé dimanche Vladimir Poutine pour aborder le sujet. C'est lors de cette conversation que le président russe s'est porté volontaire pour jouer le rôle de médiateur. Une proposition qui ne convient évidemment pas aux Européens : "La Russie n’a aucune crédibilité. (…) La Russie viole en permanence le droit international", a estimé le porte-parole de la Commission européenne, Anouar El Anouni.

C'est dans ce contexte brûlant et hautement indécis que les Européens se retrouvent en Alberta (Canada) dès cet après-midi, et pour trois jours, pour le sommet du G7. Donald Trump sera attendu de pied ferme par ses homologues européens et canadien après des mois de guerre commerciale. Mais les discussions seront forcément perturbées par le nouveau conflit en Iran. Le président américain joue un jeu trouble, jugeant à la fois l'opération israélienne "excellente", tout en appelant l'Iran à conclure un accord avec lui sur le nucléaire "avant qu'il ne reste plus rien". Donald Trump a-t-il autorisé Israël a frappé ? Là encore, le doute subsiste. Le président américain était au courant des plans d'Israël, mais avait publiquement appelé les Israéliens à la retenue sous peine de "tout faire capoter". L'opération israélienne pourrait lui permettre de contraindre l'Iran à accepter un accord, même si l'Iran ne semble pour l'instant pas prête à négocier.

Alors que les missiles israéliens pleuvent sur l'Iran, touchant même un hôpital dans l'ouest du pays, la famille de Cécile Kohler, otage française emprisonnée depuis plus de trois ans dans la prison d'Evin avec son compagnon Jacques Paris, craint le pire. "C'est un cauchemar depuis plus de trois ans. Et là, en deux jours, l'horreur et la terreur ont augmenté brutalement de plusieurs crans", a réagi Noémie Kohler, sœur de l'otage au micro de RTL. Face à cette situation, Emmanuel Macron s'est entretenu samedi avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian : "Mon premier message a été d'exiger la libération immédiate de nos compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris", a-t-il ensuite écrit sur X. Noémie Kohler s'est félicité de l'engagement de l'Élysée sur le dossier mais craint désormais que la prison soit touchée par les bombardements. Selon elle, une frappe israélienne est récemment tombée à 2 kilomètres d'Evin.

Jusqu'où peut aller l'escalade du conflit en Israël et l'Iran ? Que cherche vraiment Donald Trump à travers ses déclarations ? Et que vont devenir les deux otages français dans une Iran désormais en guerre ?

