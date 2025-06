"Echappées belles" au Danemark samedi 21 juin 2025 sur France 5 avec Jérôme Pitorin

Samedi 21 juin 2025 à 21:00, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine "Échappées belles" dans lequel Jérôme Pittorin vous emmène à la découverte du Danemark.

Bienvenue au Danemark ! Bordé par la mer du Nord et la mer Baltique, le Danemark est un territoire profondément lié à l’océan. Avec plus de 7 300 km de côtes, ce pays scandinave vit au rythme des marées, des vents marins et des traditions maritimes qui ont façonné son territoire et son identité.

Depuis l’Âge des Vikings, les Danois entretiennent un lien très fort avec leur environnement, vivant au rythme des saisons et des ressources naturelles. Aujourd’hui encore, cet attachement à l’océan perdure. Mais ce lien privilégié ne peut fonctionner qu’avec un profond respect de la nature. Avec ses énergies renouvelables, ses écoquartiers et sa gestion durable des ressources, le Danemark est un modèle d’écologie. Ici, la mer n’est pas seulement une richesse, c’est un patrimoine à défendre pour les générations futures.

De Copenhague, vibrante capitale portuaire aux spectaculaires falaises blanches de l’île de Møn, en passant par la mer des Wadden, classée à l’UNESCO ou encore l’archipel de la Fionie du Sud, Jérôme Pitorin s’attachera à comprendre comment ce petit pays scandinave a su bâtir une telle harmonie entre nature, modernité et identité forte.

À travers ses rencontres et ses découvertes, il tentera de décrypter ce qui fait la singularité du modèle danois : une société profondément ancrée dans son environnement, capable d’innover tout en préservant ses traditions. Comment le Danemark concilie-t-il développement durable, patrimoine maritime et qualité de vie ?

Quels choix culturels ou citoyens ont permis cette cohabitation entre progrès technologique et respect de la nature ? En sillonnant le pays, des villes aux îles, des ports aux campagnes, il cherchera des réponses auprès de celles et ceux qui font vivre cet équilibre au quotidien.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées belles : Spéciale la Réunion, l'île des sens".