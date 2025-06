"13h15 le samedi", portrait d'Hubert Haberbusch un artiste de l'automobile ce 21 juin sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 21 juin 2025 sur France 2, le portrait d'Hubert Haberbusch, un artiste de l'automobile.

Il était destiné au métier de mécanicien, mais sa passion pour l'automobile d'exception et sa force de travail ont fait de lui un véritable artiste.

Le magazine "13h15 le samedi" propose le portrait d’un passionné : de ceux qui, à force d’acharnement, font de leur travail un art, alors que rien ne les y destinait. À 72 ans, Hubert Haberbusch est désormais un artisan hors du commun, respecté pour son expertise exceptionnelle dans la restauration de voitures anciennes.

Né à Strasbourg dans une famille ouvrière, il a quitté tôt les bancs de l’école pour suivre une formation de carrossier et de mécanicien. Les rouages de l’automobile le captivent tant qu’il est peu à peu devenu une référence en matière de carrosserie, restaurant les plus rares bolides, les plus belles voitures de collection. Avec les années est aussi venue la reconnaissance pour Hubert Haberbusch, qui a su faire de la mécanique un art : en 2023, il a été le premier maître tôlier-carrossier de l'histoire à être élevé au rang de chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres.

Un portrait signé Paul Degenève, Thomas Delorme avec Benoît Viudès / Rewild production.