"13h15 le dimanche" explore la robotique et l'IA ce 22 juin 2025 sur France 2

Ce 22 juin 2025, le magazine "13h15 le dimanche" s'intéresse à l'évolution rapide des robots et de l'intelligence artificielle avec la diffusion du document « Ecce Robot ».

Et si le futur arrivait plus tôt que prévu ? Allons-nous demain partager notre vie avec des humanoïdes, qui vont nous servir, mais aussi peut-être nous faire penser différemment ?

Le marché mondial des robots pourrait connaître une révolution dans les dix prochaines années, grâce au développement de l’intelligence artificielle.

Des robots de plus en plus humains, et des humains dotés d’organes artificiels… et si la frontière entre les deux n’était pas si figée ?

Cette série inédite vous propose un voyage vertigineux : de Hangzhou, capitale de la technologie chinoise, à l’ancienne école d’Albert Einstein à Zürich, en passant par l’université de Boston, et ses robots qui s’inspirent du vivant.

Un nouvel âge en 4 épisodes proposé par Florent muller Frederic Capron et Gael Pouvreau.