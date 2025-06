"Envoyé Spécial" jeudi 26 juin 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

Jeudi 26 juin 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Les reportages diffusés jeudi 26 juin 2025 :

Des aires pleines de vie !

Vous vous y arrêtez sur la route des vacances, à midi ou à minuit. Sur les aires d’autoroute se croisent chaque jour des milliers de voyageurs, mais que savent-ils de ceux qui travaillent ici ? Au service de votre véhicule et de votre confort, ils forment une petite communauté à part, au bord du long ruban de bitume.

Pendant plusieurs jours, Envoyé Spécial a posé ses caméras sur l'aire d’Arzens, sur l’A61, dans le sud de la France près de Carcassonne, sur la route de l'Espagne et des pèlerinages de Lourdes. Derrière les pompes à essence, les parkings et les restaurants rapides, se cache une véritable petite communauté, avec ses habitudes, ses solidarités et ses imprévus.

Françoise est adjointe à la restauration, Philippe, 38 ans de service, est le plus ancien employé de l’aire, Nathalie et Audrey, assurent la nuit pendant que tout semble s’arrêter autour d’elles. Mais aussi des routiers tadjiks, sont bloqués là, loin de chez eux, parce que la circulation des poids lourds est interdite ce jour-là.

Dans les coulisses de l’aire d’autoroute, ce reportage raconte les métiers souvent méconnus de ceux qui assurent 24h/24 l’accueil des voyageurs. Entre instants de solidarité, fatigue des longues nuits et rythme effréné des périodes d’affluence, cette immersion propose un regard humain sur ces « villages temporaires » du bord des routes, miroirs d’une société en mouvement.

Un reportage de Julien Fouchet, Lou-Ann Auvray, Augustin François-Poncet, Claire Combaluzier et Mikael Bozo.

OnlyFans, Mym : le porno en un clic

Vous ne les connaissez peut-être pas, pourtant, les sociétés Mym et OnlyFans sont devenues en quelques années des empires du web. Sur ces plateformes il est possible de vendre des photos et vidéos, souvent érotiques ou pornographiques, contre un abonnement payant. Les modèles sont majoritairement des jeunes femmes qui se sont converties au « home porn », du contenu pour adultes réalisé à domicile. Une activité qui leur permet d’arrondir les fins de mois, d’obtenir une rémunération plus importante que leur ancien travail, voire même dans certains cas, de faire fortune !

Le phénomène est devenu mondial : des millions d’utilisateurs se connectent chaque année, des centaines de millions d’euros sont générés par ce nouveau business. Une promesse d’argent facile qui attire des filles et des garçons beaucoup trop jeunes. Des mineurs s’inscrivent sur ces plateformes et y vendent leur corps. L’appât du gain attire également ceux que l’on appelle les « agents », ou « managers ». Censés développer la carrière des modèles avec qui ils travaillent, certains prennent parfois totalement le contrôle de leur compte, de leur image et de leur argent. Du proxénétisme 2.0 ?

Des sorties d’école en France aux studios de Miami, Envoyé Spécial a infiltré ce nouveau marché, rencontré celles qui en vivent - et ceux qui en profitent.

Un reportage de Mathieu Barrère, Marie-Agnès Suquet, Marc Boulay, Clément Voyer, Fabien Rodesh, Adrien Rappoport, Guillaume Viart et Constantin Simon pour Auxyma production.

Tourisme, le trop-plein ?

Reportage non présenté pour le moment par France 2.