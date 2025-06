"C dans l'air" mardi 24 juin 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 24 juin 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mardi 24 juin 2025 Caroline Roux reçoit Gilles Kepel, spécialiste du Moyen-Orient et de l’islam contemporain.

Après avoir frappé les sites nucléaires iraniens dans la nuit de samedi, Donald Trump s'érige à nouveau en faiseur de paix via son réseau social pour intimer aux protagonistes de respecter un cessez-le-feu pour le moins fragile. Gilles Kepel apportera son analyse de la situation et les conséquences pour le Moyen-Orient de cette guerre que se livrent l'Iran et Israël, bouleversant ainsi l'équilibre de la région.

La question de l'avenir du régime iranien, qui apparaît plus affaibli que jamais, se pose également. Si les États arabes ont condamné les frappes américaines, et que la Russie et la Chine sont des soutiens avérés de Téhéran, l'Iran semble seul à même de pouvoir assurer sa défense mais reste déterminé, y compris à poursuivre son programme nucléaire.

À l'heure où "la paix par la force" semble s'imposer, la diplomatie tente de trouver une voie de passage, même si les Européens peinent à parler d'une seule voix.

17:45 "C dans l'air"

Général Jean-Paul Perruche, consultant en stratégie de sécurité et de défense, ancien directeur général de l’État-major de l’U.E.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Mariam Pirzadeh, rédactrice en chef de France 24, ancienne correspondante à Téhéran.

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo, spécialiste des questions internationales.

Elise Vincent (en duplex de La Haye), journaliste chargée des questions de défense au Monde.

Le thème du magazine :

Après douze jours de guerre entre Israël et l’Iran, des frappes américaines ce week-end et une riposte de Téhéran hier contre une base américaine au Qatar, le président des États-Unis a décrété au cours de la nuit un "cessez-le-feu bilatéral" de 24 heures, censé déboucher sur "la fin officielle" de la guerre. L’annonce faite par Donald Trump sur son réseau social a surpris, d’autant que, quelques heures plus tard, les frappes ont repris entre Israël et l’Iran, les deux pays s'accusant mutuellement d’avoir rompu le cessez-le-feu.

Depuis la Maison-Blanche, le président des États-Unis a laissé éclater sa colère ce matin : "Israël et l’Iran se sont battus pendant si longtemps et si durement qu’ils ne savent pas ce qu’ils foutent", a-t-il lancé avant son départ pour le sommet de l’OTAN à La Haye. Dans un message en lettres capitales adressé au président israélien, Benyamin Nétanyahou, il a ajouté sur Truth Social : "Israël. Ne lâchez pas ces bombes. Si vous le faites, ce sera une grave violation. Rappelez vos pilotes, immédiatement !" Puis, en début d’après-midi, Donald Trump a assuré que le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran est désormais "en vigueur".

La guerre entre Israël et l'Iran sera évidemment à l'ordre du jour du sommet de l’OTAN, mais son objectif réel est tout autre. Face à la menace russe, au soutien à l’Ukraine et sous la pression de Donald Trump, les 32 États membres de l'Alliance atlantique se réunissent ce mardi et mercredi à La Haye, aux Pays-Bas, afin d'entériner une hausse spectaculaire de leurs dépenses de défense, qui devraient passer à 5 % de leur PIB d'ici 2035. Ce rendez-vous, minutieusement orchestré pour éviter un esclandre du président américain — qui avait quitté prématurément le sommet du G7 au Canada le 16 juin dernier — vise aussi à rassurer sur l’avenir de l’OTAN. Donald Trump, depuis son retour à la Maison-Blanche, n’a cessé de réclamer des alliés européens et du Canada qu’ils dépensent beaucoup plus pour leur sécurité, faute de quoi il menace de ne plus les défendre.

Coincée entre la menace russe et le mépris de Donald Trump pour le multilatéralisme, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord vit des moments historiques et tendus, alors que les combats se poursuivent en Ukraine et que les négociations entre les deux camps sont au point mort. Ni Kiev ni Moscou ne semblent prêts à céder sur la souveraineté des territoires occupés. Mais trois ans après le début de l’invasion russe, le 24 février 2022, comment les Ukrainiens vivent-ils dans ces régions aux mains de Moscou qui recouvrent 20 % du pays ? Les témoignages sont rares, et les informations parcellaires. Nos journalistes ont pu rencontrer plusieurs familles ayant réussi à fuir ces territoires.

Alors se dirige-t-on vers la fin de la guerre entre Israël et l’Iran ? Quel est l’avenir de l’OTAN et de la défense européenne ? Et quelle est la situation en Ukraine ?

