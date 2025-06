"Ça commence aujourd'hui" mercredi 25 juin 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Mercredi 25 juin 2025 à partir de 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans "Ça commence aujourd'hui". Voici le sommaire des deux numéros diffusés.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Au sommaire des deux numéros diffusés mercredi 25 juin 2025 sur France 2 :

13:55 Nouvelles drogues, kétamines, chemsex : comment prévenir nos ados des risques ?



Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des invités qui ont sombré dans la spirale infernale de la drogue. Ils viennent témoigner pour nous avertir des dangers de ces substances illégales et extrêmement dangereuses.

Parmi eux, Sandra, la maman de Maxence, qui nous met en garde contre une nouvelle drogue de synthèse. Cette substance, sous forme de liquide pour cigarette électronique, est inodore et incolore. Son fils en a consommé et est tombé dans l'addiction.

Adam, 19 ans, a consommé à son insu une fiole contenant une substance qu'il ne connaissait pas à ce moment-là. Il s'est retrouvé en boîte de nuit, totalement déconnecté de ses capacités, sans savoir ce qui causait ces sensations étranges et inquiétantes.

Laura, élevée dans un environnement affectueux en Gironde, traverse une rupture amoureuse à l'adolescence qui la plonge dans un profond mal-être. Seule et perdue, elle développe des troubles du comportement alimentaire qui la conduisent à l'hospitalisation. À sa sortie, toujours fragile, elle commence à consommer de la drogue lors d'une soirée techno. L'addiction prend rapidement le contrôle de sa vie. Ce qui avait commencé comme une échappatoire devient, peu à peu, un nouveau piège.

Lors de plusieurs soirées de chemsex, Corentin découvre la consommation de drogues, et les rapports sexuels se multiplient pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Cette pratique expose à de nombreux risques pour la santé et à un déséquilibre personnel profond. À la suite de son parcours et de sa désintoxication, Corentin a créé un spectacle intitulé "Amours Chimiques" afin de mettre en garde le grand public contre les ravages de ces drogues.

Axel témoigne de son addiction au protoxyde d’azote, une spirale dans laquelle il est tombé presque par hasard. Il nous raconte les effets puissants et dangereux de ce gaz sur son corps et son esprit, et la difficile bataille qu’il a dû mener pour s’en sortir.

15:05 Jean-Luc Reichmann : comment faire de sa différence une force ?



Faustine Bollaert accueille Jean-Luc Reichmann qui se confie et échange avec ses invités sur le sujet de la différence.