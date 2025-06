"Reportages découverte - Dur dur d'être saisonnier !" samedi 28 juin 2025 sur TF1

Samedi 28 juin 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Dur dur d'être saisonnier ! » un document inédit réalisé par Elisabeth Bonnet-Katz et Sophie Lesage.

Sans eux, les restaurants, les hôtels, les plages, les stations de ski ne tourneraient pas. Chaque année, plus d’un million de travailleurs saisonniers font vivre la France. La plupart enchaînent saison d’hiver et saison d’été et se relancent tous les 6 mois dans la recherche d’emplois, de logement, parfois d’école pour les enfants, les déménagements, les galères… Mais qui sont ces femmes et ces hommes de l’ombre, qui sacrifient confort et stabilité pour un mode de vie aussi libre qu’exigeant ?

Pendant près d’un an et demi une équipe de "Reportages découverte" a suivi des saisonniers dans leur quotidien qui ne connaît pas la routine.

À 25 ans, Timothée a plaqué son CDI dans l’industrie nucléaire pour un poste de barman dans la station de ski de Val d’Isère. « C’était tous les jours pareil. J’en avais un peu marre, j'étais étouffé par beaucoup de choses et il fallait que je m’en aille » Cet été, il partira à Biarritz où il sera manager dans un restaurant touristique. Il devra gérer huit employés, répondre aux exigences des clients… et surtout trouver un logement, un vrai casse-tête durant la haute saison. L’an dernier, faute de mieux, il a dormi plusieurs jours dans sa voiture. Cette fois, parviendra-t-il à concilier responsabilités professionnelles et conditions de vie décentes ?

Sandrine, 55 ans, saisonnière sédentaire sur l’île de Noirmoutier, cumule trois métiers. Toute l’année, elle fait le ménage et assure la conciergerie dans des résidences secondaires. En basse saison, elle travaille dans une coopérative de pommes de terre, et l’été, elle tient son propre food truck sur la plage. Si elle travaille autant, c'est parce qu’elle poursuit un rêve : construire sa maison sur l’île prisée de Noirmoutier. « Si je veux pouvoir rembourser mon emprunt immobilier et emménager à l’automne, je dois absolument réussir ma saison d’été, quitte à travailler 7 jours sur 7 ». Parviendra-t-elle à tenir ses objectifs ?

Alexis, 31 ans, est cuisinier itinérant. Cet été, il débutera dans un restaurant en Camargue. Le dix-huitième depuis ses débuts. Il va devoir faire ses preuves pour rester le temps de la saison. Originaire de Lozère, il doit aussi impérativement trouver un logement. « Chaque saison, je recommence tout à zéro. C’est pas évident tous les jours, mais c’est le prix de la liberté. » S’il donne satisfaction à son patron, il pourra bénéficier d’un appartement et peut-être même avoir une promotion.

Enfin, Audrey, 34 ans, est saisonnière… et mère célibataire. Avec son fils Enael, 5 ans, elle change de région à chaque saison. « La routine, c'est vraiment pas mon truc, je m’ennuie vite si je fais tout le temps la même chose ».

Cet été, elle travaillera dans un hôtel-restaurant en Savoie. Mais à quelques jours de son arrivée, le logement prévu n’est plus disponible. Elle devra dormir avec son fils dans un studio en travaux, sans eau ni cuisine. À l’automne, elle fera les vendanges en Alsace mais cherchera aussi du travail pour l’hiver. « j’ai deux lieux de vie, la Savoie et l’Alsace et comme je déteste l’hiver en Alsace, je pars faire la saison d’hiver dans le Beaufortin ». Mais cette année, sa recherche va s’avérer beaucoup plus compliquée que prévu.

Entre liberté choisie et précarité subie, ces travailleurs affrontent chaque saison comme un nouveau défi, où rien n’est jamais acquis.