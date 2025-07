"Arnaques !" spéciale conflits de voisinage jeudi 3 juillet 2025 sur M6 avec Julien Courbet

Jeudi 3 juillet 2025 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 le 21ème numéro du magazine "Arnaques !" qui sera intégralement consacré aux conflits de voisinage.

Au sommaire de ce numéro :

C’est la guerre entre ces deux voisins

Dans un paisible village, Danielle et Romain s’affrontent à cause d’un droit de passage : cris, insultes, ils en sont même venus aux mains ! Qui a raison, qui a tort ? Le village a choisi son camp et la guerre est déclarée.

La véranda de la discorde

Dans la Drôme, c’est une véranda qui empoisonne les relations entre deux voisines : Laurence se plaint que la véranda de Colette empiète sur sa maison, mais sa voisine ne veut rien entendre. Et le conflit dure depuis 20 ans !

Un homme terrorise toute sa rue

En Bourgogne, un homme fait régner la terreur dans sa rue : insultes, agressions… Le quartier vit dans la peur.

Traiteur : un million d’euros de préjudice, des dizaines de victimes

Quand le rêve d’un mariage parfait a viré au cauchemar... C’est ce qui est arrivé à ces jeunes mariés. Pour une soixantaine d’entre eux, un traiteur aurait encaissé les acomptes sans jamais honorer ses engagements : près de 150 000 euros de préjudice.

Wedding-planeuse : elle les lâche juste avant le jour J

Pour d’autres, c’est une wedding-planneuse qui a tout annulé à quelques jours de la cérémonie. Conflits, mensonges, abus de confiance, l’émission vous entraine sur la piste d’arnaqueurs sans scrupules.