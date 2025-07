"C dans l'air" jeudi 10 juillet 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 10 juillet 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 3 juillet 2025, Caroline Roux reçoit Jean-Marc Jancovici, ingénieur spécialisé en énergie et en climat, président du Shift Project.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Josephine Staron, directrice des études et des relations internationales chez Synopia.

Catherine Norris Trent, grand reporter à France 24.

Patrick Dutartre, général de l’armée de l’Air et de l’Espace, ancien pilote de chasse.

Le thème de l'émission :

Nucléaire, immigration : l’axe Paris-Londres

Alors que les attaques russes redoublent d’intensité en Ukraine et que le continent s’est lancé dans une course à l’armement, Paris et Londres ont annoncé être prêts à "coordonner" leurs dissuasions nucléaires pour protéger l’Europe de toute "menace extrême". Un "groupe de supervision nucléaire", coprésidé par l’Élysée et le Cabinet Office britannique, va être créé. Cette évolution majeure de leur doctrine a été officialisée par Emmanuel Macron et Keir Starmer, alors que le président de la République effectue une visite d’État au Royaume-Uni depuis plusieurs jours.

Depuis plusieurs semaines, les deux dirigeants avaient promis de muscler la défense européenne face au désengagement des États-Unis. C’est chose faite. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? S’agit-il d’un tournant historique en matière de dissuasion nucléaire ? Le rapprochement franco-britannique signe-t-il le retour de "l’Entente cordiale" ?

Invité par le roi Charles III, Emmanuel Macron est le premier chef d’État de l’Union européenne à se rendre outre-Manche depuis le Brexit, et le premier président français à effectuer une visite d’État au Royaume-Uni depuis Nicolas Sarkozy en 2008. Entre procession en calèche et dîner royal à Windsor, le couple présidentiel ont eu droit à tous les honneurs du protocole royal. Emmanuel Macron s’est également adressé au Parlement britannique, a coprésidé une réunion de la "coalition des volontaires" avec Keir Starmer, et a participé à un sommet qualifié par certains de… réconciliation.

Au-delà de la défense, Londres et Paris s’apprêtent à annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre l’immigration clandestine dans la Manche, un dossier qui empoisonne les relations bilatérales depuis plusieurs années.

Autre point de friction : Donald Trump. Le président américain, revenu sur le devant de la scène, menace d’imposer de nouveaux droits de douane. Une inquiétude partagée des deux côtés de la Manche. Tandis que Keir Starmer s’est dit prêt à satisfaire les exigences de Washington pour conclure rapidement un accord, Paris et Bruxelles ont jusqu’au 1er août 2025 pour tenter, à leur tour, de négocier un compromis.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.