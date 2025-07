"C dans l'air" lundi 14 juillet 2025, les invités reçus par Lorrain Sénéchal sur France 5

Lorrain Sénéchal vous donne rendez-vous ce lundi 30 décembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Lorrain Sénéchal reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 14 juillet 2025, Lorrain Sénéchal recevra : Fabrice d'Almeida, historien et vice-président de l’université Paris Panthéon-Assas.

Pourquoi le 14 juillet est-il notre fête nationale ? Fabrice d’Almeida reviendra sur cet événement fondateur, ses origines historiques et décryptera l’évolution du patriotisme français.

17:45 "C dans l'air"

Lorrain Sénéchal décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Patrick Dutartre, général de l’armée de l’Air et de l’Espace et ancien pilote de chasse.

Élie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l’Institut français des relations internationales.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique pour Le Figaro, spécialiste des questions de stratégie et de géopolitique.

Laura Kayali, journaliste Défense à Politico.

Le thème de l'émission :

Des avions, des blindés et des soldats en rangs serrés sur les Champs-Élysées : le défilé du 14-Juillet, qui a mis à l’honneur cette année des militaires prêts à partir en opération, avait des airs de démonstration de force. Avec en toile de fond, un climat géopolitique tendu, une Europe sous pression, et des discours qui sonnent comme des mises en garde. Emmanuel Macron, dans son allocution traditionnelle aux armées dimanche, n’a pas mâché ses mots. "Nous vivons un moment de bascule", a-t-il déclaré, évoquant un monde devenu "plus brutal". Selon lui, jamais la liberté n’a été aussi menacée depuis 1945. Et "jamais, à ce point, la paix sur notre continent n’a dépendu de nos décisions présentes".

À la veille de la Fête nationale, le président a annoncé une augmentation inédite du budget de la Défense : 3,5 milliards d’euros supplémentaires en 2026, puis 3 milliards l’année suivante. L’effort financier vise à atteindre, d’ici 2027, un budget de près de 64 milliards d’euros, soit presque le double de celui d’il y a dix ans. Un tournant stratégique assumé dans un contexte où les certitudes d’hier s’effritent, y compris au sein des alliances occidentales.

L’Europe est "mise en danger au moment où la guerre a été portée sur notre sol avec l’invasion de l’Ukraine, et que les États-Unis de Donald Trump ont ajouté une forme d’incertitude" quant à la pérennité de leur soutien, a ainsi affirmé Emmanuel Macron. "Face à un monde plus brutal, la Nation doit être plus forte", car "pour être libres dans ce monde, il faut être craints ; pour être craints, il faut être puissants", a insisté le président de la République. Quelques jours plus tôt, le général Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, avait brossé un sombre tableau des menaces, tant internes qu’externes, qui pèsent sur la France, et pointé "une nécessité de prise de conscience" : "La guerre en Europe est déjà là".

Pendant ce temps, en Ukraine, les combats se poursuivent sans relâche. Moscou intensifie ses frappes, battant chaque semaine des records en nombre de missiles et de drones tirés. Face à cette escalade, Volodymyr Zelensky avait appelé ses alliés à envoyer « davantage que des signaux » pour stopper la Russie. Dimanche matin, Donald Trump annonçait finalement l’envoi de systèmes antiaériens Patriot, cruciaux pour la défense de Kiev. "Je suis déçu par la Russie. Je ferai une déclaration majeure lundi", lançait-il, sans en dire plus.

Sur le terrain, l’armée ukrainienne tente de renforcer ses rangs. Nos journalistes ont suivi la formation des jeunes volontaires ukrainiens qui ont décidé de s'engager avant l'âge de la mobilisation obligatoire. Un programme pour les 18-24 ans lancé par l'armée ukrainienne pour tenter de pallier son manque récurrent de fantassins.

De l’autre côté du front, la Russie continue de s’appuyer sur ses alliés, et notamment la Corée du Nord. Depuis la signature d’un pacte de défense mutuelle en octobre dernier, Pyongyang aurait fait parvenir à Moscou des millions d’obus, selon les services de renseignement sud-coréens. 13 000 soldats auraient également été envoyés sur le front pour aider l’armée russe à reconquérir la région de Koursk.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.