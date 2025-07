"Vive le camping" à Fort Mahon en Baie de Somme jeudi 17 juillet 2025 sur 6ter

Jeudi 17 juillet 2025 à 21:10, Elodie Gossuin vous proposera de revoir un numéro de "Vive le camping, vacances en famille" dans un établissement 4 étoiles en Baie de Somme.

Cette semaine, Elodie Gossuin vous emmène dans sa région de cœur : les Hauts-de-France.

Qu’elles soient propriétaires de leur bungalow ou touristes de passage, 4 000 personnes choisissent chaque été de passer leurs vacances au camping Le Robinson à Fort Mahon, dans la Baie de Somme. Un établissement 4 étoiles avec tout ce qu’il faut pour passer un bel été : piscine, spa, et surtout des animateurs aux petits soins.

C’est dans ce cadre idyllique qu’Elise et Jessy sont venus passer une semaine avec leurs trois enfants. Les parents veulent leur faire découvrir la région. Mais pour que les enfants acceptent de sortir du camping, ils vont devoir faire preuve d’originalité !

La nature, c’est aussi ce qui attirée Josiane, Georges et leur fils Damien. Des Savoyards à la conquête du Nord et de ses incroyables paysages. Seront-ils séduits ?

La région, Dolorès, Yves et toute leur famille la connaissent sur le bout des doigts. Et pour cause : dès qu’ils ont quelques jours de vacances, ces Picards ne jurent que par ce camping. Et cela fait trois générations que ça dure !