"C dans l'air" mercredi 23 juillet 2025, sommaire et invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce mercredi 23 juillet 2025, Axel de Tarlé reçoit Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la Violence Routière.

Un an après avoir fauché 12 enfants à vélo et provoqué la mort de l’une d’entre elle, Margot, 10 ans, une automobiliste de 84 ans vient d’être condamnée à 4 ans de prison avec sursis. Reconnue coupable d’homicide et blessures involontaires et de délit de fuite, l’enquête a démontré qu’elle avait pris le volant malgré un récent malaise… Un drame qui réveille le débat sur l’intérêt d’instaurer ou non un contrôle des capacités des personnes âgées à conduire. Mais à partir de quand ? comment ? Et est-ce réellement une bonne idée ?

Pierre Lagache reviendra aussi sur les comportements à risque à bannir sur la route des vacances.

Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération.

Anthony Bellanger, éditorialiste international à Franceinfo TV.

Guillaume Lagane, spécialiste des relations internationales, maître de conférences à Sciences Po.

Jean-Dominique Merchet, éditorialiste à L’Opinion, spécialiste des questions de défense et diplomatie.

Le thème de l'émission :

Famine et destructions à Gaza... Que cherche Israël ?

"Une famine de masse se propage dans la bande de Gaza, nos collègues et les personnes que nous aidons dépérissent", alertent ce mercredi, dans un communiqué, plus d’une centaine d’ONG, dont Médecins sans frontières, Amnesty International ou encore Oxfam International. Elles appellent à un cessez-le-feu immédiat, à l’ouverture de tous les points de passage terrestres et à la libre circulation de l’aide humanitaire dans le territoire palestinien, assiégé et dévasté par plus de vingt et un mois de guerre menée par Israël après l’attaque sans précédent du Hamas sur son sol, le 7 octobre 2023.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a également vivement condamné hier "l’horreur" dans la bande de Gaza, où les morts et les destructions ont atteint un niveau "sans équivalent dans l’histoire récente". "La malnutrition explose. La famine frappe à toutes les portes", a-t-il déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité. Le même jour, le directeur de l’hôpital Al-Chifa, Mohammed Abou Salmiya, a rapporté la mort de 21 enfants de malnutrition en seulement 72 heures. "À chaque instant, de nouveaux cas arrivent", a-t-il averti. À l’hôpital Nasser, dans le sud de la bande de Gaza, des images de l’AFP montrent des parents en larmes devant le corps squelettique de leur fils de 14 ans, mort de faim. L’Agence France-Presse fait également part de son inquiétude pour ses dix journalistes toujours présents sur place. "Ils subissent la famine et peuvent mourir de faim d’un jour à l’autre", alerte la Société des journalistes de l’AFP. D’après Reporters sans frontières (RSF), plus de 200 journalistes ont été tués à Gaza par l’armée israélienne depuis le début du conflit. "Au rythme où les journalistes tombent, il n’y aura bientôt plus personne pour vous informer", prévient RSF.

Dans ce contexte, la France hausse le ton. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, elle demande à Israël de laisser entrer les journalistes dans la bande de Gaza et condamne "avec la plus grande fermeté" l’extension des raids. Lundi, Paris, Londres et plus de vingt autres pays ont également appelé à la fin immédiate de la guerre à Gaza et dénoncé le modèle d’acheminement de l’aide humanitaire organisé par Israël.

Du côté des États-Unis, l’émissaire spécial Steve Witkoff s’apprête à se rendre au Moyen-Orient. Son objectif : obtenir un nouveau cessez-le-feu et établir un corridor humanitaire sécurisé. Mais les dernières négociations indirectes entre Israël et le Hamas, en vue d’une trêve de 60 jours et de la libération des otages, n’ont pas enregistré de progrès. Malgré l’optimisme affiché par Donald Trump en début de mois, Benyamin Netanyahou semble jouer à fond la carte de l’escalade militaire. Après avoir bombardé des sites nucléaires iraniens en juin et mené dernièrement des frappes en Syrie, l’armée israélienne a lancé une nouvelle offensive à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza — une localité jusqu’ici épargnée, en raison de la présence supposée des 49 otages israéliens détenus par le Hamas.

Pour ajouter à la confusion, des divergences de fond semblent apparaître sur l’avenir de la bande de Gaza entre Benyamin Netanyahu et le général Eyal Zamir, le chef d’état-major de Tsahal. Parallèlement, un deuxième parti ultra-orthodoxe vient de quitter le gouvernement israélien, fragilisant un peu plus une coalition gouvernementale de plus en plus divisée.

Alors, quelle est la situation dans la bande de Gaza ? Quelle est la stratégie de Benyamin Netanyahu ? Un accord de trêve est-il proche ?

