"C dans l'air" mercredi 30 juillet 2025, sommaire et invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce mercredi 30 juillet 2025, Axel de Tarlé reçoit Hélène Hébert, géophysicienne, spécialiste des tsunamis au CEA. Elle est aussi coordinatrice nationale au CENALT, le Centre d’Alerte aux Tsunamis.

Un séisme de magnitude 8,8 a frappé cette nuit au large du Kamtchatka, en Russie, provoquant des tsunamis sur les côtes russes et l’état d’urgence dans les îles Kouriles. Des alertes ont été déclenchées dans tout le Pacifique : Japon, Hawaï, Alaska, Pérou, Chine, Polynésie française... Des vagues de 1 à 3 mètres sont attendues. À Fukushima, les employés de la centrale nucléaire ont été évacués par précaution.

Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques.

Marie Jégo, journaliste spécialiste de la Russie au Le Monde, ancienne correspondante à Moscou.

Bertrand Gallicher, journaliste, spécialiste des questions internationales.

Jean-Maurice Ripert, diplomate, ancien ambassadeur de France en Russie.

Donald Trump durcit le ton face à Vladimir Poutine. Le président américain a décidé de raccourcir le délai de son ultimatum : lundi, il a donné "10 à 12 jours" à son homologue russe pour mettre fin à la guerre en Ukraine, faute de quoi de lourdes sanctions seront imposées. Le 14 juillet, il lui avait pourtant accordé un délai de 50 jours. Deux semaines plus tard, le Républicain estime qu’"il n’y a aucune raison d’attendre", déplorant l’absence de "progrès".

Mardi, Donald Trump a confirmé n’avoir reçu aucune réponse de la part de Vladimir Poutine. "Je n’ai aucune réponse. C’est dommage", a-t-il déclaré. Et de poursuivre : "Nous allons imposer des droits de douane et d'autres choses". Avant d’ajouter : "Je ne sais pas si cela affectera la Russie, car de toute évidence, il [Vladimir Poutine] veut que la guerre continue".

Du côté du Kremlin, le porte-parole Dmitri Peskov a regretté un "ralentissement" dans le processus de normalisation entre Moscou et Washington. Il a assuré son "engagement en faveur d'un processus de paix" en Ukraine.

Cet ultimatum n’est pas une première de la part de la Maison-Blanche. Aucun, jusqu’à présent, n’a véritablement infléchi la position de Moscou. Donald Trump commence-t-il à perdre patience ? Que signifie ce changement de calendrier ? Quelles sanctions les États-Unis pourraient-ils mettre en œuvre ? Et où en est réellement la situation sur le terrain ukrainien ?

Alors que la Russie intensifie ses frappes, le président américain a annoncé dimanche l’envoi imminent de systèmes de défense antiaérienne Patriot à l’Ukraine. Cette annonce survient deux semaines après que Washington a suspendu certaines livraisons d’armes. De son côté, Kiev a signé un accord avec Swift Beat – la nouvelle entreprise d’Éric Schmidt, ex-PDG de Google – pour la livraison de « centaines de milliers » de drones intercepteurs kamikazes d’ici la fin de l’année. Ces engins sont destinés à contrer les drones iraniens Shahed, massivement utilisés par la Russie.

Face à une grave pénurie de soldats, Volodymyr Zelensky a également promulgué une loi autorisant le recrutement de volontaires de plus de 60 ans dans l’armée. Ces personnes, à condition d’être médicalement aptes et approuvées par les autorités militaires, pourront servir dans des fonctions non combattantes.

Par ailleurs, le président ukrainien a annoncé le dépôt imminent d’un projet de loi garantissant l’indépendance des agences anti-corruption et une "véritable protection" contre l’ingérence russe. Une initiative qui fait suite aux critiques venues de la rue et de l’Union européenne. Quelques jours plus tôt, une loi controversée supprimant l’indépendance de deux agences anti-corruption, officiellement pour les protéger de l’influence de Moscou après l’arrestation de deux hauts responsables, avait déclenché d’importantes manifestations à Kiev. L’UE avait exprimé sa "profonde préoccupation", y voyant un "sérieux recul" pour l’Ukraine dans sa lutte contre la corruption.

Les journalistes de C dans l'air ont récemment pu suivre le travail des enquêteurs de ces agences anti-corruption. Leur reportage est à retrouver dans notre émission du jour.

C dans l'air reviendra également sur les enjeux de l’initiative franco-saoudienne à l’ONU, ainsi que sur la situation à Gaza et en Cisjordanie.

