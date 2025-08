"Indices" : L'affaire Jean-Jacques LePage à revoir sur T18 mardi 5 août 2025 2025

Mardi 5 août 2025 à 20:50, T18 rediffusera un numéro de la série documentaire "Indices" qui reviendra sur l'affaire Jean-Jacques LePag, une affaire criminelle qui a secoué la Bretagne en 2009.

Face à un crime, une seule solution pour les enquêteurs : faire parler les indices. Le crime parfait n'existe pas. Agression, enlèvement, meurtre, le responsable laisse toujours des traces derrière lui, aussi infimes soient-elles.

Ces indices, c'est aux enquêteurs de les recueillir et de les faire parler, grâce aux experts de la police technique et scientifique. Un travail de fourmi long et minutieux, essentiel pour faire la lumière sur les affaires les plus complexes.

À travers les témoignages d'experts, mais aussi de proches des victimes, Indices redéroule le fil d'enquêtes criminelles peu communes, pour que nous puissions enfin comprendre comment elles ont été résolues.

Richesse mortelle : l'affaire Jean-Jacques LePage

Le matin du 24 juillet 2009, les pompiers interviennent sur l'incendie d'une villa à Plougonvelin. Ils découvrent le corps calciné de Jean-Jacques Le Page, un retraité de 67 ans.

Au départ, l'incendie est soupçonné d'être un accident. Cependant, l'autopsie du corps révèle une toute autre vérité : Jean-Jacques Lepage a été assassiné avant l'incendie. Il a reçu une quinzaine de coups de couteau et un tir de pistolet à grenaille, un acharnement qui témoigne d'une violence extrême.

L'enquête se tourne alors vers l'entourage de la victime. Jean-Jacques Lepage, veuf, fréquentait des jeunes femmes, dont une escort girl du nom de Laetitia Monnier, âgée de 24 ans à l'époque. Les enquêteurs s'intéressent à elle et à son complice, William Rolland.

Entre bataille d'héritiers, relations sexuelles sulfureuses et témoignages contradictoires, les enquêteurs auront fort à faire avant de parvenir à démasquer l'auteur de ce crime.