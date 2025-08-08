recherche
"Faîtes entrer l'accusé" sur l'affaire David Lefevre, le tueur des marais, dimanche 10 août 2025 sur RMC Découverte

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 8 août 2025
Dimanche 10 août 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le numéro du magazine "Faîtes entrer l'accusé" qui revient sur l'affaire David Lefevre, le tueur des marais.

Deux cadavres dans les hortillonnages d’Amiens en à peine sept mois ! Deux hommes dont le corps a été retrouvé flottant dans ce réseau de canaux qui irrigue la ville, pour le plus grand bonheur des promeneurs et des maraîchers. Voilà de quoi occuper la police…

À sa mort, en janvier 2011, Julien Guérin avait vingt-deux ans. Alexandre Michaud, lui, il en avait vingt-quatre, quand il a été tué, en septembre 2011. Mais les deux hommes ne se connaissaient pas. L’un s’est noyé, étourdi par l’alcool et les médicaments. L’autre a été tué de deux balles. Le premier vivait depuis toujours à Amiens. Le second, d’origine lyonnaise, venait d’arriver dans la ville. En apparence, rien ne reliait ces deux morts. Et pourtant ! En enquêtant sur l’assassinat d’Alexandre Michaud, et en fouillant sa vie, la PJ fait une découverte capitale : les deux jeunes morts des hortillonnages ont passé les dernières heures de leur vie avec le même individu...

Restait à démontrer son implication dans ces deux affaires, et à prouver que Julien Guérin ne s'était pas noyé accidentellement.

Affaire épineuse, qui sans témoin, sans traces palmaires ou génétiques, aurait pu ne jamais aboutir. Mais qui, grâce à la persévérance des policiers a fait surgir de l’ombre l’un des tueurs en série français au mobile le plus original qui soit.
Suivez nous...

