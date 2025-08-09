Sommaire de "50' Inside" samedi 9 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 9 août 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

En coulisses • Cabaret légendaire, le nouveau défi de Kamel Ouali.

Dans le secret • Saint-Martin, ces français qui ont choisi de faire de leur vie une fête.

Portrait • Rencontre avec Michèle Laroque.

La Story • Didier Bourdon, d'Inconnu à incontournable.

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Marbella, ces français partis à la conquête de la nouvelle merveille d'Espagne.