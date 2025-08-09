Sommaire de "50' Inside" samedi 9 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
En coulisses • Cabaret légendaire, le nouveau défi de Kamel Ouali.
Dans le secret • Saint-Martin, ces français qui ont choisi de faire de leur vie une fête.
Portrait • Rencontre avec Michèle Laroque.
La Story • Didier Bourdon, d'Inconnu à incontournable.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Marbella, ces français partis à la conquête de la nouvelle merveille d'Espagne.