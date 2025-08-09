recherche
Sommaire de "50' Inside" samedi 9 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

samedi 9 août 2025
Sommaire de "50' Inside" samedi 9 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 9 août 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

En coulisses • Cabaret légendaire, le nouveau défi de Kamel Ouali.

Dans le secret • Saint-Martin, ces français qui ont choisi de faire de leur vie une fête.

Portrait Rencontre avec Michèle Laroque.

La Story Didier Bourdon, d'Inconnu à incontournable.

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Marbella, ces français partis à la conquête de la nouvelle merveille d'Espagne.

samedi, 09 août 2025
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
