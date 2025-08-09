"Grands Reportages" : Veuves noires, enquête sur des femmes fatales, dimanche 10 août 2025 sur TF1

Dimanche 10 août 2025 à partir de 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera la série documentaire "Veuves noires" réalisée par Sam Caro et Viviane Contri.

Belles, glamour, séductrices …et sans scrupule. Toutes sont soupçonnées d’avoir tué leur compagnon pour son argent, parfois même plusieurs de leurs compagnons. On les appelle…les veuves noires en référence à cette espèce d’araignées dont la femelle dévore le mâle après l’accouplement.

Épisode 1 • Les soupçons

Ce premier épisode dresse le portrait glaçant de trois femmes, soupçonnées d’avoir assassiné leur mari ou leur amant pour récupérer leur fortune. Toutes ont été condamnées, certaines incarcérées, d’autres ont pris la fuite…mais toutes clament leur innocence. Pour la première fois, certaines ont accepté de parler.

Jamila M’Barek est une ancienne escort girl. En 2004, elle se retrouve dans le collimateur de la police après la disparition de son mari, un riche lord anglais de 26 ans son ainé. Nous la rencontrons à Cannes, là où elle a tout connu. Le pire, comme le meilleur. Sur la croisette elle assume ses ambitions et revient sur ses mensonges. « Ce que je voulais c'est une revanche sociale, je voulais être quelqu'un, mais avec beaucoup d'argent ». Jamila est-elle allée jusqu’à se débarrasser de son mari avec qui elle était en instance de divorce pour s’accaparer sa fortune ? Placée sur écoute, elle va commettre un faux pas qui va faire basculer l’enquête. Et quand elle finira par livrer une version accidentelle du meurtre, son propre frère va livrer un témoignage qui la mènera tout droit vers la case prison.

Simone Weber est peut-être une des veuves noires les plus iconiques. Il aura fallu 6 longues années d’instruction pour coincer la quinquagénaire soupçonnée d’avoir tué deux de ses compagnons. Tout commence au beau milieu des années 80 avec la disparition de son ancien amant, Bernard Hettier. Depuis la séparation, Simone traque l’homme qui a refait sa vie, allant jusqu’à s’introduire à son domicile pour l’attendre dans sa chambre. Alors forcément, lorsqu’il se volatilise du jour au lendemain, ses proches vont tout suite soupçonner un mauvais coup de la « diabolique Simone ». Une conviction partagée par l’inspecteur Christian Jacques qui va rapidement soupçonner la petite dame à la mise en pli impeccable d’avoir « fait disparaître son amant en le découpant en petits morceaux pour pouvoir le dissimuler à droite à gauche. »

Des soupçons... Les enfants de Roger Bendeçon ne vont peut-être pas en avoir assez au moment de sa disparition. Aveuglement, ils vont faire confiance à sa compagne, Fatima Anechad. En 2002, cela fait 10 ans qu’elle partage la vie du riche joaillier parisien de 53 ans. Alors lorsqu’elle revient sans lui d’un voyage au Maroc, son beau-fils va la croire quand elle lui dit que son père y est resté pour faire affaires. Les jours, les semaines, les mois passent mais toujours aucune nouvelle. Mais là encore, Fatima a une explication. Roger se cache car il a trempé dans un trafic de lingots d’or. Alors surtout : il ne faut rien dire à la police ! Un scénario invraisemblable pour le frère de Roger Bendeçon. Il a découvert que Fatima liquidait discrètement le stock de bijoux du joaillier aux enchères. Même sa montre fétiche y est passée... Le problème c’est que, dans un premier temps, les enfants du bijoutier vont soutenir leur belle mère. Un vrai casse-tête pour le commissaire Eric Trunel, « on a 2 thèses qui s’opposent. On ne peut pas établir que Roger Bendeçon soit vivant, à l'inverse, on ne peut pas établir non plus qu'il ait été tué, on est devant un mur ». Et quand le fils du bijoutier va finir par réaliser qu’il a été manipulé : il sera trop tard.

Entre témoignages exclusifs, récits de magistrats et de policiers, et archives exceptionnelles, c’est une enquête minutieuse et fascinante, sur la piste des veuves noires.

Épisode 2 • La traque

Dans ce deuxième épisode, les secrets de quatre « veuves noires », ces femmes soupçonnées d’avoir assassiné leur compagnon pour de l’argent, finissent par remonter à la surface. Tout au long de leurs investigations, juges et enquêteurs parviennent à percer leurs mystères, à dévoiler leurs manipulations. Plusieurs d’entre elles sont placées en détention.

Jamila M’Barek, l’ancienne escort-girl, est accusée d’avoir tué son mari, le riche Lord anglais Ashley Cooper. Mais son corps n’a toujours pas été retrouvé et l’enquête est au point mort. Alors les policiers décident de mettre Jamila sur écoute. Une avancée décisive qui va confirmer son implication, avec la complicité de son frère. Pour l’avocat du Lord, ces écoutes sonnent comme un aveu, « On a le prix du contrat, le prix du meurtre. Ce qui fait de Jamila, la commanditaire de l’assassinat ».

Simone Weber a des allures de « Madame tout le monde », mais en 1986, suite à la disparition de son ancien compagnon Bernard Hettier, les enquêteurs commencent à découvrir l’autre visage de cette petite dame apparemment sans histoires. A la suite d’une perquisition à son domicile, ils trouvent tout l’attirail d’une tueuse méthodique. Maître Gérard Welzer décrit ces indices accablants : « des pains de dynamite, une carabine 22 long rifle avec une douille qui est engagée. Et dans sa voiture, des subsances humaines sur une meuleuse à béton. »

Patricia, elle, est accusée d’avoir drogué des dizaines de retraités pour subtiliser leur argent et leurs biens. Elle sillonnait les beaux quartiers à la recherche de personnes âgées, riches et célibataires. Jusqu’au jour où la police l’interpelle et découvre dans sa valise « des flacons de valium, des cartes d'identité, des testaments en faveur de Patricia, avec des noms de messieurs qu'on ne connaît pas », autant d’éléments qui laissent peu de place au doute, selon la commandante de police Catherine Messineo. Mais comment cette maman de deux enfants s’est-elle transformée en « empoisonneuse de la Rivieira » ?

Fatima, en grande manipulatrice a réussi à brouiller les pistes. Les policiers la soupçonnent d’avoir assassiné son compagnon, le bijoutier Roger Bendeçon pour récupérer sa fortune, mais l’enquête piétine pendant 5 ans. C’est finalement dans son passé qu’ils font une découverte décisive. D’après la journaliste Ariane Chemin, « ils s’aperçoivent que Fatima est la veuve d’un homme qui a disparu dans des circonstances assez semblables à celle de Roger Bendeçon ». Suffisamment troublant pour la placer en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Mais elle va vite trouver le moyen de s’en échapper.

Épisode 3 • Prises au piège

Dans ce troisième épisode, l’heure du jugement est venue pour les « veuves noires ». La Justice va tenter de cerner la personnalité de ces ces femmes : mythomanes ? psychotiques ? perverses ? ou simplement prêtes à tout pour s’enrichir ? Chacune d’entre elles, risque la perpétuité.

Fatima Anechad est soupçonnée d’avoir tué son compagnon, le joaillier Roger Bendeçon, disparu 5 ans plus tôt lors d’un voyage au Maroc. En 2016, un procès doit s’ouvrir, mais à la veille de l’audience, coup de théâtre, Fatima disparaît. Sept ans plus tard, le fils du joailler n’en revient toujours pas : « Elle s’est barrée, elle s’est sauvée au Maroc, on ne peut pas dire autrement, quand on fuit la justice on se sauve. » Où se cache-t-elle ? quelle est sa version des faits? Les réalisateur de cette série documentaire ont décidé de partir à sa recherche au Maroc, et l'ont retrouvée…

Jamila M’Barek, elle, n’a pas échappé à la Justice. En 2005, l’ancienne escort-girl et son frère sont en détention, accusés d’avoir tué le mari de Jamila, le milliardaire Lord Ashley Cooper pour toucher son héritage. Deux ans plus tard, l’heure du procès a sonné. Et il va être très mouvementé. Jamila a alors l’impression que le verdict est joué d’avance : « Je me suis sentie prise au piège. Je représentais la femme vénale, cupide, qui avait tué son mari pour hériter. Mais ce n’est pas moi, ce n’est pas Jamila, je ne suis pas comme ça ». Au procès, elle et son frère risquent la prison à perpétuité.

Simone Weber est accusée d’avoir démembré son ex-amant Bernard Hettier. Et d’avoir tué son ex-mari Marcel Fixard. Le 17 janvier 1991, à l’heure de son procès, dans la salle de la cour d’assises, on se presse pour voir la « diabolique de Nancy ». Tout au long de l’audience, Simone reste inflexible, sans aucun remord. La fille de Bernard Hettier n’a pas de mots assez durs pour décrire la meurtrière de son père : « C'est le diable, c'est l'enfer. Le diable est habillé en Simone Weber ».

Patricia Dagorn est jugée devant la Cour d’assises de Nice en 2018 pour le meurtre de deux anciens amants et pour l’empoisonnement de deux autres retraités qu’elle aurait tenté de dépouiller. L’un d’entre eux témoigne au procès. Lui a eu la chance de découvrir les réelles intentions de cette femme qu’il aimait : « dans sa valise, j’ai trouvé des pots de valium. Alors qu’elle n’était pas déprimée du tout. Elle mettait ça dans mon verre, et dans mon alimentation ». La défense parviendra-t-elle à rendre plus humaine celle que la presse surnomme la veuve noire de la Côte d’Azur ? A l’issue des 4 jours d’audience, la cour rendra son verdict.

