"Au bout de l’enquête" : Affaires Tiphaine Taton, Jamila Belkacem & des frères Jourdain samedi sur France 2

Samedi 9 août 2025 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de voir ou de revoir trois affaires dans le magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?".

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.

Affaire Typhaine Taton, l’enfant fantôme

Sa mère dit avoir subitement perdu sa trace dans les rues de Maubeuge. Elle s’appelle Typhaine Taton et a 5 ans. Dans tout le pays, l’émotion est considérable à la nouvelle de cette disparition. Les enquêteurs vont travailler sur tous les scénarios: accident, enlèvement, rencontre avec un pédophile… Il faudra 6 mois et une enquête acharnée pour que la vérité éclate: une terrible et cynique tentative de manipulation.

Un film de Clémentine Bisiaux.

Affaire Jamila Belkacem Influence macabre

Février 1999, à Bourg-en-Bresse. Un feu se déclare dans un appartement, apparemment à cause d’une bougie. Dans la chambre, Jacques Brunet, un directeur de laboratoire, meurt asphyxié.

L’enquête conclut à une mort accidentelle, mais l’expert en assurance n’y croit pas. Il mène ses propres investigations et découvre qu’un crime a été maquillé en accident. Mais qui pouvait en vouloir à cet homme a priori sans histoires ?

Un film de Stéphanie Bergeron.

Affaire des frères Jourdain, le carnaval de l’horreur

C’était un moment de fête attendu et préparé de longue date : le carnaval du Portel dans le Pas-de-Calais.

En février 1997, pour quatre jeunes filles parties s’amuser, cela a d’abord été l’inquiétude pour les familles de ne pas les voir rentrer puis l’évidence d’un drame. L’enquête va révéler qu’elles ont croisé la route de tueurs à la barbarie extrême qui ne leur ont laissées aucune chance.

Une affaire qui a déclenché une émotion nationale, même le Président Jacques Chirac a pris la parole. Il faut dire que le quadruple meurtre a stupéfait le plus grand nombre, d’autant plus que les coupables étaient des récidivistes.

Un film de Virginie Selvetti.