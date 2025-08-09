"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 10 août 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:05 sur TF1.

17:05 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les coulisses du déstockage

Immersion dans les enseignes discount et de déstockage. Ces casseurs de prix attirent des milliers de consommateurs frappés par l'inflation.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Formule All Inclusive à Giens

800 vacanciers chaque semaine dans cet hôtel-club de la presqu'île de Giens. Le succès des formules tout inclus.

Escale de rêve en Papouasie

Rencontre avec des Français qui ont choisi de s'y installer pour y vivre comme des robinsons.

19:30 Le portrait de la semaine

Les bodin's

Le bon sens paysan des Bodin's dans le portrait d'Audrey Crespo-Mara.