"20h30 le samedi" sur les traces de la truite zébrée avec Bill François ce 9 août 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "L'été de 20h30", la déclinaison estivale de "20h30 le samedi" ce 9 août 2025, la rencontre avec Bill François en Franche-Comté.

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.

À l'ombre des rivières

L’été de 20h30 vous propose le portrait de Bill François : au mois de mai dernier, la vidéo de ce passionné d’eau douce pêchant un énorme poisson de 2,10 mètres dans la Seine a fait fureur. Il faut dire que Bill François connait les fleuves et les rivières comme personne.

Cet été, le pêcheur naturaliste se lance un nouveau défi : aller à la recherche de la truite zébrée, un poisson endémique très rare, rendu célèbre par le peintre Gustave Courbet, et qu’on ne trouve qu’en Franche-Comté.

L’été de 20h30 l'a accompagné, au bord de la Loue, pour espérer apercevoir la truite zébrée, et découvrir la vie bien plus mouvementée qu’elle n’y parait des rivières.

Un portrait réalisé par Maia Boyé, Pierre Favennec et Sarah Jung produit par Le Virage Productions.