recherche
Magazines

"20h30 le samedi" sur les traces de la truite zébrée avec Bill François ce 9 août 2025 sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 9 août 2025 500
"20h30 le samedi" sur les traces de la truite zébrée avec Bill François ce 9 août 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "L'été de 20h30", la déclinaison estivale de "20h30 le samedi" ce 9 août 2025, la rencontre avec Bill François en Franche-Comté.

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.

À l'ombre des rivières

L’été de 20h30 vous propose le portrait de Bill François : au mois de mai dernier, la vidéo de ce passionné d’eau douce pêchant un énorme poisson de 2,10 mètres dans la Seine a fait fureur. Il faut dire que Bill François connait les fleuves et les rivières comme personne.

Cet été, le pêcheur naturaliste se lance un nouveau défi : aller à la recherche de la truite zébrée, un poisson endémique très rare, rendu célèbre par le peintre Gustave Courbet, et qu’on ne trouve qu’en Franche-Comté.

L’été de 20h30 l'a accompagné, au bord de la Loue, pour espérer apercevoir la truite zébrée, et découvrir la vie bien plus mouvementée qu’elle n’y parait des rivières.

Un portrait réalisé par Maia Boyé, Pierre Favennec et Sarah Jung produit par Le Virage Productions.

Dernière modification le samedi, 09 août 2025 20:38
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05

Sur le même thème...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL