"Ça commence aujourd'hui" mercredi 13 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 13 août 2025 165
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 13 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 13 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro besf of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

S'aimer pour le meilleur et pour le pire

Ces quelques mots, souvent prononcés lors d'un mariage, résument l'essence même d'un engagement amoureux sincère et durable. Loin d'être une simple formule, c'est une promesse profonde qui reconnaît que la vie est faite de hauts et de bas, et que l'amour véritable est celui qui résiste à l'épreuve du temps, de la joie comme de l'adversité.

Le "meilleur" dans cette expression est facile à comprendre : c'est l'euphorie des débuts, les moments de bonheur partagé, la réussite professionnelle de l'un ou la naissance d'un enfant. C'est quand tout semble parfait, quand la vie est douce et les cœurs légers. Mais le "pire" est tout aussi important, sinon plus. Il s'agit des moments difficiles : une maladie, une perte d'emploi, des disputes, des doutes ou la routine qui s'installe.

Les invités de Faustine Bollaert viennent témoigner sur ce thème dans cette émission best of.

Dernière modification le mercredi, 13 août 2025 11:16
