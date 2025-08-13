recherche
"Enquête d'action" : Accidents, incendies, alertes sous le soleil du Languedoc sur W9 vendredi 15 août 2025

"Enquête d'action" : Accidents, incendies, alertes sous le soleil du Languedoc sur W9 vendredi 15 août 2025

Vendredi 15 août 2025 à 21:10, W9 rediffusera un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Accidents, incendies : alertes sous le soleil du Languedoc ».

Dans l’Aude, la caserne des pompiers de Narbonne est hors norme ! 200 soldats du feu se relaient jour et nuit, réalisant 8 000 interventions par an, soit 9 missions sur 10 dans le département.

L’été, la région est un des points de passage privilégiés des automobilistes pour rejoindre l’Espagne. Malgré la prévention, cette concentration de véhicules entraîne fatalement des accidents. Le sergent Vincent sera envoyé sur un carambolage grave sur une route de campagne : un deux-roues, transportant deux jeunes hommes de 17 ans, a percuté une voiture de plein fouet. Bien que casqués et pris en charge rapidement, la situation de ces deux ados reste préoccupante.

Narbonne et ses environs sont aussi en proie aux incendies. À la haute saison, chaque départ de feu est pris très au sérieux et les moyens engagés pour les éteindre sont colossaux. Cette fois-ci, c’est un incendie dans un champ qui s’est déclaré. Le feu ne menace pas les habitations, mais le vent étant défavorable pour les équipes sur terre, Ludovic fera appel aux condors : ces hélicoptères sont capables en quelques minutes de charger et déverser une tonne d’eau à chaque passage.

Pour faire front tout l’été, la caserne de Narbonne met en place un dispositif exceptionnel en installant une antenne à seulement 300 mètres de la plage, au plus près des estivants.

Pompiers professionnels ou volontaires : ces hommes et femmes d’exception sacrifient leurs congés d’été pour porter secours aux vacanciers. Et ils sont nombreux à avoir besoin d’eux, notamment à la nuit tombée. Pour certains jeunes, été rime avec excès en tous genres. Les pompiers sont ainsi régulièrement appelés pour des malaises ou des comas éthyliques, parfois sur des mineurs de seulement 14 ans…

