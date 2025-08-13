"C dans l'air" mercredi 13 août 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

Salhia Brakhlia vous donne rendez-vous ce mercredi 13 août 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Salhia Brakhlia reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 13 août 2025, Salhia Brakhlia recevra : Pascale Hebel, économiste et directrice associée de C-Ways.

Au moins 21 cas de listériose, dont deux mortels, ont été signalés ces dernières semaines en France. Les autorités sanitaires évoquent un « lien possible » avec plusieurs fromages au lait pasteurisé produits par la fromagerie Chavegrand, basée dans la Creuse, et vendus dans de nombreuses enseignes comme Leclerc, Auchan, Carrefour, Lidl, Système U, Intermarché, Grand Frais, Cora ou Aldi. Les produits rappelés incluent notamment des camemberts, fromages de chèvre, gorgonzolas et bries. Infection grave, la listériose peut avoir une incubation allant jusqu’à huit semaines et provoquer maux de tête, fièvre ou courbatures. Les autorités appellent les consommateurs à vérifier leurs achats et à rapporter en magasin les produits concernés.

Foodwatch dénonce « un scandale sanitaire évitable ». L’association de défense des consommateurs affirme avoir repéré, dès le mois de juin, des produits issus de la même fromagerie et présentant la même suspicion de contamination à la listeria. « L’entreprise aurait dû prendre les mesures d’hygiène nécessaires et s’assurer qu’elle ne commercialisait plus de produits dangereux », déclare l’organisation dans un communiqué, estimant que certains rappels sont intervenus trop tard.

En France, le dispositif de retrait et de rappel, instauré après la crise de la « vache folle » en 1996, impose de retirer immédiatement des rayons les lots concernés dès l’alerte. Plusieurs affaires ont marqué les dernières années, du lait infantile Lactalis contaminé aux pizzas Buitoni, en passant par les lasagnes à la viande de cheval Findus. En 2024, le nombre d'aliments présentant des risques de contamination s'élevait à 2 087 selon Rappel Conso, soit 5 alertes par jour. Comment sont effectués les contrôles sanitaires ? Comment les produits sont-ils tracés puis retirés du marché ?

Pascale Hebel, économiste et directrice associée de C-Ways, reviendra sur les lots de fromages rappelés en France et expliquera comment s’organisent les contrôles sanitaires.

17:45 "C dans l'air"

Salhia Brakhlia décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Christophe Jakubyszyn, directeur des rédactions des Echos.

Bruno Jeudy, directeur délégué et éditorialiste de La Tribune Dimanche.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service politique du Nouvel Obs.

Le thème de l'émission :

Canicule : la France suffoque, l'économie à bout de souffle

Déjà en difficulté, l'économie française est mise à mal par la canicule, qui coûte cher à l'Etat et aux Français. Soumis à de très fortes chaleurs, les employés du bâtiment ou agricoles travaillent moins et la productivité diminue. Alors que le système de climatisation de nombreux trains risquent de tomber en panne sous l'effet des températures élevées, la SNCF est contrainte d'en supprimer par dizaines. Quand aux centrales nucléaires, certaines se retrouvent forcées de mettre des réacteurs à l'arrêt car les rivières étant trop chaudes, l'eau ne peut être prélevée normalement pour les refroidir.

En matière budgétaire, l'Etat commence à être à bout de souffle. Le gouvernement de François Bayrou s'apprête ainsi à prendre des mesures drastiques qui font déjà grincer des dents. Car ce sont en effet plus de 43 milliards d'euros qu'il faudra mobiliser pour boucler le budget de l'année 2026.

Suppression de l’abattement de 10% sur les impôts des retraités, suppression de jours feriés, économies sur l'assurance chômage ou encore sur le système hospitalier... Le Premier ministre a multiplié les ballons d'essai. Tous ces arbitrages auront lieu en septembre mais on peut d'ores et déjà s'attendre à un serrage de vis difficile à accepter.

Parmi les différentes mesures annoncées par François Bayrou, certaines cristallisent les crispations. C'est notamment le cas de la suppression de deux jours fériés. Le Premier ministre avait cité "comme exemple" le "lundi de Pâques" et le "8-Mai". Une mesure qui doit permettre d'économiser "4,2 milliards" d'euros, selon Matignon.

Au sein des entreprises, les avis sont unanimes. Une équipe de C dans l'air a pu le vérifier en se rendant dans une usine qui produit des panneaux de bois. Sur place, il est hors de questions pour les ouvriers de se priver de deux jours de congé. La cadence élevée de la production et l'usure à la tâche rendent nécessaires ces temps d'arrêt où les travailleurs peuvent souffler. C'est selon eux une respiration indispensable pour bien faire leur travail. Auprès d'employés de bureau, l'opinion est la même, comme, d'ailleurs, dans le reste de la population. Selon un récent sondage Elabe pour BFMTV, 75% des Français se disent opposés à cette suppression de deux jours fériés. Plus généralement, 72 % des Français trouvent que le Premier ministre ne "répartit pas équitablement les efforts demandés", selon un sondage de l’Ifop publié en juillet pour LCI.

Les Français se plaignent également d'une baisse de la qualité des services publics. C dans l'air a suivi un postier qui effectue sa tournée à l'ancienne. Il regrette de voir son entreprise tenter de faire des économies à tout prix. Il dénonce les services à la personne, payants, mis en place par La Poste, comme le fait de passer un peu de temps avec les personnes âgées et isolées. Ce moment simple était autrefois naturel et gratuit. Lui met un point d'honneur à essayer de passer du temps avec les gens qu'il suit. La disparition de ce lien du quotidien fait selon lui partie des éléments qui nourrissent une colère croissante au sein de la population.

Entre le vote du budget et une mobilisation sociale qui s'organise pour septembre, la rentrée politique s'annonce compliquée.

Comment trouver les 43 milliards d'euros manquants pour finaliser le bugdet 2026 ? L'effort demandé aux Français est-il équitablement réparti ? Les services publics français sont-ils menacés par les futures restrictions budgétaires ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.