"Echappées Belles" : Week-end Chamonix Mont-Blanc sur France 5 samedi 16 août 2025

Samedi 16 août 2025 à 21:00, France 5 rediffusera le numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Sophie Jovillard vous propose un week-end à Chamonix.

Bienvenue à Chamonix, une ville cosmopolite dont le nom résonne chez tout amoureux de la montagne. Aux frontières de la Suisse et de l’Italie, entourée de glaciers et de sommets mythiques, et traversée par la rivière de l’Arve, Chamonix est une ville qui offre une grande diversité d’activités.

Habitée pendant des siècles par ceux qui vivaient de l’agropastoralisme, sa réputation n’a pas abimé son charme et son authenticité. Les villages et hameaux qui l’entourent sont aujourd’hui de véritables témoignages de la vie montagnarde d’autrefois, et les traditions ont traversé le temps sans perdre de leur vitalité.

La conquête du Mont-Blanc, ce sommet de l’Europe occidentale culminant à 4820 mètres, et les premiers jeux olympiques d’hiver ont fait de Chamonix une ville mythique pour les amateurs d’aventure et de montagne. Depuis les débuts de l’alpinisme, de nombreux pionniers se sont rués dans la vallée pour conquérir ses sommets et écrire l’histoire.

C’est cette passion pour l’exploration que Sophie Jovillard va pouvoir découvrir en passant un week-end à Chamonix. En explorant les possibilités sportives et la nature de la vallée, Sophie va découvrir les histoires des héritiers et pionniers de la région, et celles des nombreux Chamoniards d’adoption nourris par ces mêmes histoires.

Quel héritage les pionniers de Chamonix ont-ils pu préserver et transmettre aux générations suivantes ?

Les reportages diffusés :

Vallée de Chamonix, la montagne pour tous

24H au refuge des Cosmiques

Les chalets de Philippe

« Bienvenu à la colo »

A la recherche des cristaux du Mont-Blanc

Innover dans l'outdoor.

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera "Echappées belles" : Spéciale Méditerrannée".