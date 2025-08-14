recherche
"Chroniques criminelles" : L'affaire Aurélie Mignot sur TFX samedi 16 août 2025

jeudi 14 août 2025
"Chroniques criminelles" : L'affaire Aurélie Mignot sur TFX samedi 16 août 2025

Samedi 16 août 2025 à 21:05, Karine Ferri vous proposera de voir ou de revoir sur TFX un numéro du magazine “Chroniques Criminelles” : « Jalousie mortelle : l’épouse était trop belle ».

Janvier 2023 à la Cour d’Assises du Mans. Un procès sous haute tension s’apprête à débuter. Et les équipes de “Chroniques Criminelles” y étaient...

Dans le box, trois hommes et une femme. Ils sont accusés d’avoir brûlé vive Aurélie Mignot, une mère de famille sans histoire, sous les yeux de ses propres enfants. Le drame s’est déroulé à La Flèche dans la nuit du 28 avril 2019. Les enquêteurs et la famille pensent d’abord à un incendie accidentel, déclenché par un téléphone portable. Mais deux mois et demi plus tard, un coup de fil anonyme va révéler un complot machiavélique organisé par des proches de la victime.

Les auteurs du crime encourent tous la perpétuité. Mais chacun se renvoie la responsabilité de cette nuit d’horreur. Alors, que vont décider les jurés ? Et comment la vérité va-t-elle éclater ?

La réponse dans ce document exceptionnel de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.

Dernière modification le jeudi, 14 août 2025 15:11
