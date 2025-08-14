"Secrets d'héritiers" : Claude François, les dettes cachées derrière la célébrité, samedi 16 août 2025 sur T18

Samedi 16 août 2025 à 20:50, T18 rediffusera un numéro magazine "Secrets d'héritiers" qui sera consacré à Claude François qui, à sa mort, a laissé une dette de 10 millions de francs à ses fils.

Le 11 mars 1978, Claude François, immense star de la chanson française, meurt tragiquement, après s'être électrocuté dans sa salle de bains.

Le chanteur a enregistré plus de 450 titres durant sa carrière. Exigeant et autoritaire, il menait le train de vie d'une star internationale.

Ses deux fils, Claude Junior, 9 ans, et Marc, 8 ans, héritent de sa fortune, mais aussi et surtout de ses dettes estimées à 10 millions de francs à l'époque, soit 1,5 million d'euros.

Alors cet héritage est-il vraiment une bonne affaire ?