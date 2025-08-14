"Secrets d'héritiers" : Claude François, les dettes cachées derrière la célébrité, samedi 16 août 2025 sur T18

Le 11 mars 1978, Claude François, immense star de la chanson française, meurt tragiquement, après s'être électrocuté dans sa salle de bains.
Le chanteur a enregistré plus de 450 titres durant sa carrière. Exigeant et autoritaire, il menait le train de vie d'une star internationale.
Ses deux fils, Claude Junior, 9 ans, et Marc, 8 ans, héritent de sa fortune, mais aussi et surtout de ses dettes estimées à 10 millions de francs à l'époque, soit 1,5 million d'euros.
Alors cet héritage est-il vraiment une bonne affaire ?