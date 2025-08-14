"Grands Reportages" : Les français à la conquête du monde, samedi 16 août 2025 sur TF1 (vidéo)

Samedi 16 août 2025 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 vous proposera de voir ou de revoir « Les français à la conquête du monde », un document réalisé par Morgan Courgeon.

La France est reconnue pour son expertise dans la gastronomie, l’artisanat, la mode ou encore le luxe. Mais avec la crise sanitaire, les exportations ont fortement été impactées. Pourtant, de nombreuses entreprises françaises ont décidé de continuer à se lancer dans des projets un peu fous pour faire rayonner leur savoir-faire au-delà de nos frontières.

Pendant plus d’un an, une équipe de "Grands Reportages" a suivi des entrepreneurs Français prêts à tout pour conquérir le monde.

Sébastien et Olivier Royer élèvent des escargots en Vendée. Les deux frères se sont lancés dans un créneau un peu particulier : la cosmétique à base de bave d’escargot. Leurs produits se vendent déjà bien en France, alors ils ont décidé de partir à l’assaut de l’Amérique, en commençant par le Canada. Mais pour vendre leurs produits bio dans ce pays 20 fois plus grand que la France, il leur faut un distributeur. Pour Olivier pas de doutes…il faut aller sur place : « On sait qu’il y a un salon à Montréal dans 15 jours donc on s’est dit : hop on y va et on essaye de trouver un distributeur, c’est un pari osé, mais on va le gagner ! »

Célia Nicolosi, 30 ans, a quant à elle repris l’entreprise de parfums créée par son père dans les Alpes de Haute Provence. La jeune femme aurait pu se contenter des ventes en France mais elle s’est lancé un pari incroyable : conquérir la Corée du Sud et y vendre 45000 flacons. Pour cela, elle va participer à une émission de téléachat coréenne. Après des mois de travail et de préparation, le stress monte d’un cran pour la jeune femme, à la veille du direct : « On a une heure pour tout vendre, donc ça met sacrément la pression ! »

Les équipes de l’entreprise Mama Shelter, fondée par Serge Trigano et ses fils, vont de leur côté ouvrir un hôtel-restaurant à Rome. C’est le 14ème de la marque dans le monde, et pour toute l’équipe un sacré défi à relever. Sabynn Di Vita, responsable de toute la partie hôtellerie de la marque, venue de Paris pour former les équipes de la réception résume ce qui les attend : « L’ouverture d’un hôtel, c’est comme un accouchement. Votre vie va être sens dessus dessous pendant plusieurs mois ! »

L’entreprise Leblanc, elle, vit son rêve américain. La petite PME du Mans, connue pour fabriquer les illuminations qui décorent nos villes et villages pendant les fêtes de fin d’année, s’est lancée dans un projet gigantesque : illuminer le stade de base-ball de Chicago avec 250 décors ! Mathias Goyard, responsable du développement des nouvelles créations, doit s’adapter à ses clients qui ont des exigences… à l’américaine. Au dernier moment, ils ont demandé de doubler la taille d’un décor en forme de château lumineux « On est sur 10m de haut, 10m de large, 7 mètres de profondeur et 4 kilomètres de guirlandes… C’est quelque chose qui n’a jamais été fait mais on ne peut rien refuser aux Américains ! ». Toute son équipe est sur le pont pour pouvoir livrer ces derniers décors dans les temps avant le début du spectacle lumineux prévu dans 4 mois.