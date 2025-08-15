"Capital" dévoile les meilleures astuces pour des vacances pas chères dimanche 17 août 2025 sur M6 (vidéo)

Dimanche 17 août 2025 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un inédit de l'été de "Capital" dont le thème sera : « Montagne, campagne ou Espagne : le grand match des vacances pas chères ! ».

Vue imprenable, piscine de rêve et loisirs incroyables : pour des millions de Français, c’est la garantie de vacances inoubliables. Mais cette année, si le vrai luxe c’était de ne plus payer plein pot sans renoncer à rien ? Car chaque été, c’est le même casse-tête : comment partir sans exploser son budget ? Avec des locations en bord de mer à plus de 2 000 euros la semaine, des restaurants à 25 euros l’assiette et des activités payantes à la chaîne, les vacances sur le littoral deviennent vite inaccessibles pour beaucoup. Bonne nouvelle : il existe des alternatives bluffantes et elles n’ont jamais été aussi nombreuses ! Capital vous emmène là où les prix chutent… mais pas les loisirs, ni les animations !

La montagne sort le grand jeu : appartements spacieux à prix cassés, piscines, spas, activités gratuites ou ultra discount, clubs enfants inclus. Les stations d’altitude se réinventent et misent sur l’été pour séduire de nouveaux clients. Et ça fonctionne : certains logements coûtent jusqu’à six fois moins cher qu’en hiver avec une offre de loisirs qui n’a rien à envier à la côte. Certaines stations offrent même des activités en illimité grâce à des « pass » malins et des formules inédites, comme « 1 semaine achetée, 1 offerte », séduisent de plus en plus de familles.

Pour ceux qui veulent quand même goûter aux joies de la mer, cap sur l’Espagne. Les campings 4 étoiles avec piscines, toboggans et animations y coûtent jusqu’à deux fois moins cher qu’en France. Restaurants abordables, essence moins chère, activités comprises, sans parler du plein de courses qui n’a jamais été aussi abordable. Le tout sous le soleil de la Méditerranée et les pieds dans l’eau. Nous avons enquêté sur le nouveau bon plan pour les familles nombreuses.

De son côté, la campagne fait sa révolution. « Tiny houses » au cœur des fermes, gîtes tout équipés à prix mini, villas avec piscine à moins de 700 euros la semaine : les vacances au vert se modernisent, misent sur l’authenticité, l’espace et les petits prix. Ici, pas de foule, pas de stress, mais des idées originales pour occuper toute la famille : trottinettes tout-terrain, visites de fermes, baignades dans des plans d’eau naturels…

Où partir pour en avoir vraiment pour son argent ? Immersion dans ces destinations qui montent. Capital vous livre toutes les clés pour faire baisser le prix de vos prochaines vacances, sans faire une croix sur le confort ou le plaisir.

À la fin de ce reportage, le plus dur, ce sera de choisir où partir !