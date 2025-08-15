"90' Enquêtes" : Une vie de flic dans la police de Nice, dimanche 17 août 2025 sur TMC (vidéo)

Dimanche 17 août 2025 à 21:15 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “90' Enquêtes” : « Une vie de flic dans la police de Nice ».

Toute sa carrière, il a vécu au rythme des alertes : agressions, vols ou coups de folie. Jean-Marc, que tout le monde à Nice appelle Marco, est un policier de terrain, un enfant du pays qui aime la proximité.

Après 37 années en uniforme, il a gravi les échelons jusqu’au grade de Major. À 58 ans, il prendra sa retraite en juin 2022. Les caméras de “90' Enquêtes” l'ont accompagné lors de ces derniers mois de policier, avant qu’il ne raccroche l’uniforme pour se consacrer à l’une de ses passions : la pêche.

Quel regard cet homme d’expérience porte-t-il sur son métier ? Le profil des criminels et des délinquants a-t-il changé ?