recherche
Magazines

"Enquête exclusive" en immersion dans les Pouilles dimanche 17 août 2025 sur M6

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 15 août 2025 117
"Enquête exclusive" en immersion dans les Pouilles dimanche 17 août 2025 sur M6

Dimanche 17 août 2025 à 23:10, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Enquête Exclusive" qui vous fera découvrir les Pouilles, la nouvelle dolce vita à l'italienne.

Entre mer et campagne, à l’extrême sud de l’Italie, la région des Pouilles est en train de devenir la destination tendance de la péninsule. Madonna, David et Victoria Beckham ou encore Kim Kardashian ont succombé à son charme authentique.

Pourtant, pendant longtemps, cette région agricole et pauvre, figurait à peine dans les guides touristiques sur l’Italie. Mais en quelques années à peine, elle a changé du tout au tout. Avec l’ouverture de lignes aériennes low cost et la démocratisation des croisières, le nombre de visiteurs a explosé.

Dans toute la région, les prix de l’immobilier s’envolent ! Les investisseurs s’arrachent des fermes abandonnées, la « masseria ». Le graal : posséder un « trullo », de petites maisons aux toits pointus. L’autre spécialité régionale, ce sont les « orecchiette », des pâtes traditionnelles en forme d’oreille. À Bari, il y a même une rue dédiée à leur production. Les visiteurs s’y bousculent pour photographier les « mamma » italiennes qui confectionnent les pâtes de manière ancestrale sur de petites tables. Certaines sont devenues des stars des réseaux sociaux.

Entre fêtes déjantées, ferveur religieuse et dolce vita en bord de mer, plongée le temps d’un été à la découverte de la botte secrète de l’Italie.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Faites entrer l'accusé&quot; : L'affaire Janine Deulin à revoir sur RMC Découverte dimanche 17 août 2025

"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Janine Deulin à revoir sur RMC Découverte dimanche 17 août 2025

15 août 2025 - 13:42

Sur le même thème...

&quot;90' Enquêtes&quot; : Une vie de flic dans la police de Nice, dimanche 17 août 2025 sur TMC (vidéo)

"90' Enquêtes" : Une vie de flic dans la police de Nice, dimanche 17 août 2025 sur TMC (vidéo)

15 août 2025 - 13:29

A ne pas manquer...

&quot;Echappées Belles&quot; : Week-end Chamonix Mont-Blanc sur France 5 samedi 16 août 2025

"Echappées Belles" : Week-end Chamonix Mont-Blanc sur France 5 samedi …

14 août 2025 - 12:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL