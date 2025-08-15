Dimanche 17 août 2025 à partir de 13:40 dans "Grands Reportages" sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de revoir les trois épisodes de « Côte Atlantique : La ruée vers l’ouest » un document réalisé par Valentine Bossi-bay, Clemence Bragard, Pauline Lietar, Maud Mallet, Yvan Wastiaux.

Vendée, Côte d’Argent, Bassin d’Arcachon, Landes, Pays Basque… Malgré une météo parfois capricieuse, la Côte Atlantique est tous les étés l’une des destinations préférées des touristes français et étrangers. Une Californie made in France, prisée pour son côté nature et une certaine douceur de vivre.

Le temps d’un été, les équipes de "Grands Reportages" ont sillonné ses 600 kilomètres de littoral, de plages à perte de vue, de forêts de pin pour vous raconter cet été pas comme les autres, dans une série en trois épisodes.

13:40 Épisode 1

A Biscarosse, Romuald est chargé de la montée en gamme d’un camping vieillissant de 500 mobil-homes au bord du lac. Nouvelle équipe d’animation, restaurant repris en main, parc aquatique refait à neuf : “La priorité, c’était d’agrandir et de répondre à une demande forte de nos clients. Tout le monde va s’y retrouver, il y en aura pour tous les goûts”… Le camping, touché par la tempête Ciaran à l’automne dernier, sera-t-il prêt pour l’arrivée de 1500 touristes le premier jour des vacances d’été ? Les familles seront-elles conquises ?

Audrey elle était banquière, elle s’est reconvertie il y a quelques mois comme dépanneuse sur les routes du bassin d’Arcachon. Alors que les touristes déferlent, cet été est pour elle un baptême du feu : “C’est ma première saison, on verra si je tiens le choc !”

Des lunettes de soleil fabriquées avec des combinaisons de surf… C’est le projet insolite et écolo d’Antonin et Marco : “On a eu l’idée en Australie en voyant toutes les combinaisons en néoprène qui finissaient à la poubelle. Un énorme gâchis !” Ces deux jeunes surfeurs se sont donnés l’été pour lancer leur production et commercialiser leurs premiers modèles, avec un objectif : 200 paires vendues sur la saison.

Enfin, dans le Pays Basque, l’été n’est pas synonyme de vacances pour les pompiers, bien au contraire. Feux mais aussi accidents de la route, de surf ou de trottinette… Pour assurer la sécurité des touristes, Jean-Jacques, Julie et les 250 pompiers de la caserne d’Anglet sont sur tous les fronts : “On a une activité plus importante avec la façade atlantique, tout ce qui est accident de plage, début de noyade... Et les axes routiers sont plus chargés que d'habitude.”

En route pour un début d’été mouvementé sur la côte Atlantique !

14:50 Épisode 2

A Biscarosse, plus de 1500 touristes se sont installés au camping. Parmi eux, Jean, Mélissa et leurs enfants venus du Val d’Oise et bien décidés à profiter de toutes les activités, comme ces olympiades version familles : fléchettes, chasse au trésor et lancers de basket ! Des activités organisées par Lucien et toute l’équipe de jeunes animateurs : “On essaye de mettre de l’ambiance dans le camping dès le matin, de faire danser les gens, de motiver tout le monde !”. La bonne humeur sera-t-elle au rendez-vous ?

En Vendée, Armel et ses 2 associés sont à la tête du plus grand parc d’accrobranches au monde. Mais ils s’apprêtent cet été à monter un projet un peu fou : un parc aquatique XXL sur un étang, une centaine de modules au total… Avec une entrée à 14 euros l’heure, ils espèrent bien amortir leur investissement : “On est sur 800 000 € sur l'ensemble de l'Aqua Park. C'est énorme pour une entreprise comme la nôtre. On espère qu'il y aura du monde. Mais on croit vraiment en ce produit-là”.

16:10 Épisode 3

Au camping de Biscarosse, le premier été du restaurant de Sandrine est contrasté : décevant le midi mais archi-complet le soir ! Au point qu’en cuisine, le nouveau chef se retrouve débordé en l’absence du second, parti soudainement quelques jours plus tôt : “On m’annonce qu’il n’y aura pas trop de monde ce soir et là on doit faire 200 couverts.” Du côté des animateurs, Momo et Lucien prennent eux en charge une centaine d’enfants et d’ados. Là aussi, la fatigue commence à se faire sentir…

Dans le Pays Basque, au cœur de l’été, les pompiers vont devoir faire face à une situation de crise. A cause d’un scooter, un chauffeur de bus a dû piler, les passagers ont été projetés plusieurs mètres en avant. “Certains ont des égratignures, d’autres nécessitent un transport à l'hôpital. On a des suspicions de poignets ou de bras cassés”, explique Jean-Jacques, lieutenant. Comme toute l’année, le travail des pompiers, dont Julie, comporte aussi une dimension plus humaine : personnes âgées en souffrance, sans-abris, personnes en état d’ivresse…

Enfin, au Cap-Ferret, Julie, qui écrit habituellement des livres de cuisine, passe aux travaux pratiques ! Dans cette station balnéaire huppée de la Côte Atlantique, elle veut cet été lancer un service de livraison de brunchs à domicile. “J'ai envie que ça marche, explique-t-elle, je me suis donné un objectif de 8 à 10 box par jour. Si j'y arrive, ce sera pas mal de travail pour moi toute seule”. Recherche de petits producteurs, publicités chez les commerçants du coin, partenariats… L’entrepreneure doit tout mettre en place mais son idée séduira-t-elle les touristes ?