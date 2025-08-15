Sommaire de "50' Inside" samedi 16 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
En coulisses • Cheerleading, la nouvelle passion des Françaises ?
Portrait • Rencontre avec Jamel Debbouze.
La Story • Brice de Nice, le pari fou de Jean Dujardin devenu un film culte.
Dans le secret • République Dominicaine, pourquoi est-elle la destination star des Caraïbes ?
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Camargue, prête pour concurrencer la Côte d'Azur ?