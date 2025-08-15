Sommaire de "50' Inside" samedi 16 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 16 août 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

En coulisses • Cheerleading, la nouvelle passion des Françaises ?

Portrait • Rencontre avec Jamel Debbouze.

La Story • Brice de Nice, le pari fou de Jean Dujardin devenu un film culte.

Dans le secret • République Dominicaine, pourquoi est-elle la destination star des Caraïbes ?

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Camargue, prête pour concurrencer la Côte d'Azur ?