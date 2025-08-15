recherche
Sommaire de "50' Inside" samedi 16 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

vendredi 15 août 2025
Sommaire de "50' Inside" samedi 16 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 16 août 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

En coulisses • Cheerleading, la nouvelle passion des Françaises ?

Portrait Rencontre avec Jamel Debbouze.

La Story Brice de Nice, le pari fou de Jean Dujardin devenu un film culte.

Dans le secret • République Dominicaine, pourquoi est-elle la destination star des Caraïbes ?

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Camargue, prête pour concurrencer la Côte d'Azur ?

vendredi, 15 août 2025
