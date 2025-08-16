recherche
"13h15 le samedi" : La boîte à souvenirs de Sébastien ce 16 août 2025 sur France 2

samedi 16 août 2025
"13h15 le samedi" : La boîte à souvenirs de Sébastien ce 16 août 2025 sur France 2

À revoir ce 16 août 2025 dans "13h15 le samedi" sur France 2, « La boîte à souvenirs de Sébastien », un reportage de Florence Helleux, Frédéric Poussin et Guillaume Salasca.

À l'époque du tout-numérique, le photographe ambulant Sébastien Bergeron remonte le temps et ressuscite la photographie argentique en noir et blanc. À l'aide de son appareil à l'ancienne, il parcourt les villages pour graver les souvenirs.

Les équipes de "13h15 le samedi" ont remonté le temps à travers la passion de Sébastien Bergeron, un photographe basé dans le Morbihan. Il s'est lancé un défi : ressusciter la tradition de la photographie ambulante.

À une époque aujourd'hui oubliée, les photographes ambulants allaient de village en village munis une boîte en bois souvent fabriquée artisanalement, à la fois appareil photo et chambre de développement. Elle permettait de prendre des clichés et de réaliser les tirages sur place, très rapidement.

Sébastien Bergeron fabrique lui-même ses appareils photo, baptisés Street Box ou Camera Minutera, à partir de modèles anciens. En dix minutes, il prend des clichés et obtient des tirages en noir et blanc, sans artifice et avec quelques défauts, à l'opposé des photographies de smartphone, ce qui leur confère tout leur charme. Des souvenirs qu'on crée et qu'on garde précieusement. Quoi de mieux qu’une photo pour graver en mémoire le visage de ceux qu’on aime ?

Dernière modification le samedi, 16 août 2025 11:57
Magazines, Documentaires
