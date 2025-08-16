"66 Minutes" dimanche 17 août 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 17 août 2025 à partir de 17:40, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

Pendant l'été, 66 Minutes passe en Grand Format.

17:40 66 Minutes Grand Format

Au cœur du meilleur restaurant du monde

Plongée new-yorkaise, dans les coulisses du meilleur restaurant du monde, avec à sa tête un chef français d’exception, Éric Ripert, 58 ans. Son établissement de Manhattan, le Bernardin, a été couronné en 2023 puis 2024 par le célèbre classement « La Liste », ex-aequo avec plusieurs restaurants dont celui du chef Guy Savoy.

Ce palmarès tient compte à la fois des notes des guides culinaires, des articles de presse et des avis des clients. Pour cela, le Bernardin ne manque pas d’arguments. Il a reçu trois étoiles au guide Michelin et quatre dans la prestigieuse notation du New York Times, la note maximale. La cuisine d’Éric Ripert, exclusivement centrée sur le poisson, est aussi unanimement saluée outre-Atlantique où le chef est une star.

18:40 66 Minutes Grand Format

Plages, montagnes, luxe : le joyau Monténégro

Plages paradisiaques, montagnes sauvages, hôtels de luxe, marinas ultramodernes : à deux heures d'avion de Paris, le Monténégro connaît un boom touristique spectaculaire. Au point de devenir l’une des destinations préférées des voyageurs en quête d’authenticité et de luxe.

Longtemps resté dans l’ombre de ses voisins italiens et croates, ce petit pays des Balkans fait désormais figure d’eldorado pour de riches investisseurs étrangers. En pleine expansion, il est devenu l’une des nouvelles capitales du tourisme haut de gamme. 2500 Français ont choisi de s’installer dans ce pays à peine plus grand que le département de la Gironde.

Découverte d’une perle de l’Adriatique qui a hérité du surnom de « Saint-Tropez des Balkans ».