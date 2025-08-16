"Sept à Huit" dimanche 17 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 17 août 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les nouvelles stars du Zoo de Beauval

Des singes dorés venus de Chine, une opération hors norme pour ce parc aux deux millions de visiteurs par an.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les derniers secrets de l'affaire Troadec

Quatre membres de la même famille tués pour un faux trésor.

Cap sur les îles turquoises

Dans ces archipels de rêve des caraïbes, les grandes fortunes en ont fait leur paradis.

19:30 Le portrait de la semaine

Julien Clerc

Le chanteur se confie dans le portrait d'Hélène Mannarino.