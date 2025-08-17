"13h15 le dimanche" : La Tour d'Argent, une histoire de famille à revoir ce 17 août 2025 sur France 2

Ce 17 août 2025, le magazine "13h15 le dimanche" dévoile sur France 2 la face cachée d'un restaurant mondialement connu, La Tour d'Argent.

À l’aide d'archives inédites, le magazine retrace l'histoire sur trois générations de cette adresse mythique, entre ambitions, histoires d’amour et secrets de famille.

Pour raconter l’histoire de La Tour d’Argent, l’un des plus vieux restaurants de Paris, il faut ouvrir un album de famille, celui des Terrail. Trois hommes, soutenus par des femmes discrètes mais influentes, ont écrit l’histoire de cet établissement mythique, notamment connu pour sa recette du canard au sang.

Il y a tout d’abord André, cuisinier visionnaire et entrepreneur ambitieux, qui a eu l’idée de rehausser l’immeuble après un voyage à New York afin d’offrir à ses clients une incroyable vue de la cathédrale Notre-Dame et de Paris.

Il y a ensuite Claude, son fils, rêvant d’une carrière de diplomate ou de comédien, et qui a finalement façonné la légende de La Tour en séduisant Barbara Warner, Ava Gardner et Romy Schneider.

Enfin, l’histoire se poursuit aujourd’hui avec André, le fils de Claude et de Tarja, à qui l’on a donné le prénom de son grand-père. Propulsé en 2006, à l’âge de 26 ans, à la tête de cette maison familiale, il a su la bousculer et la rénover pour la faire briller à nouveau. Aux côtés de ces trois hommes, des femmes ont œuvré dans l'ombre pour écrire les chapitres d’une incroyable saga familiale qui se déroule depuis près de cent quinze ans.

Un document d'Erwan L'Éléouet et Éric Chevalier.