"20h30 le dimanche", l'entretien avec Gad Elmaleh à revoir ce 17 août 2025 sur France 2

Dimanche 17 août 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse vous proposera de revoir le numéro de "20h30 le dimanche" avec Gad Elmaleh.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 10 août 2025 :

L'entretien • Gad Elmaleh

Laurent Delahousse rencontre Gad Elmaleh dans le Paris qu'affectionne l'humoriste, à Montmartre où il vient d'acquérir le cabaret Chez Michou.

L'acteur et humoriste revient sur sa carrière, ses succès et ses doutes, mais aussi sur ce statut de stand-upper qu’il entretient comme un sportif de haut niveau.