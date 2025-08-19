recherche
"Ça commence aujourd'hui" mardi 19 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

"Ça commence aujourd'hui" mardi 19 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 19 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro best of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Des enfants si étonnants !

On a souvent tendance à penser que l'enfance est le temps de l'insouciance, des jeux et des châteaux de sable.

Mais pour certains, l'enfance est déjà le temps de la passion, de la détermination, et de l'excellence.

Loin des clichés, découvrez ces jeunes âmes qui repoussent les limites et nous rappellent que le talent n'attend pas le nombre des années.

