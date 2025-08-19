"C dans l'air" mardi 19 août 2025 sommaire et invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mardi 19 août 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 19 août 2025, Axel de Tarlé recevra : Fanny Guinochet, éditorialiste économique à France Info et à La Tribune.

Dans la prochaine décennie, 25% du patrimoine français changera de main, et la moitié d'ici 2050. Un patrimoine qui représente 5 à 7 milliards d'euros selon les estimations, et qui est directement lié à la disparition des classes d'âge du baby-boom. Cette génération détient une grande partie des actifs, à la fois immobiliers et financiers, qui reviendra donc à ses héritiers.

Si ces transmissions devraient contribuer à renflouer les caisses de l'Etat, via les impôts sur les successions notamment, elles entraîneront une hausse des inégalités. Alors que les travailleurs sont de plus en plus mis à contribution, la capacité à épargner et à investir de ceux qui ne bénéficient d'aucun héritage pourrait être mise à mal. Dans ce contexte, comment réduire ces inégalités liées à l'héritage, alors que la question de la transmission est un sujet sensible en France ?

Fanny Guinochet, éditorialiste économique à France Info et à la Tribune, analysera les conséquences de ce bouleversement démographique sur le marché du travail, et sur le pouvoir d'achat des Français. Elle reviendra également sur l'ampleur de la dette française et ses enjeux. Le Premier ministre, François Bayrou, promet de ramener le déficit public à 4,6 % du PIB en 2026 grâce à un plan d’économies de 43,8 milliards d'euros, annoncé en juillet dernier. Parmi ces propositions, la réforme de l'abattement sur les pensions de retraite. Une proposition qui rencontre beaucoup d'oppositions, alors que le mouvement citoyen "Bloquons tout le 10 septembre" prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux.

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques.

Kéthévane Gorjestani, journaliste franco-américaine, ancienne correspondante à Washington.

Ulrich Bounat, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale.

Le thème de l'émission :

Poutine / Zelensky : une rencontre à Genève ?

« Une très bonne réunion ». Voilà comment Trump a qualifié sa rencontre, hier, avec Zelensky. Loin du clash de février dernier, cette entrevue à la Maison Blanche semble avoir été constructive. Les garanties de sécurité seront fournies « par les différents pays européens, en coordination avec les États-Unis ». Et la tenue d'un sommet Zelensky – Poutine – Trump serait dans les tuyaux. Le chef du Kremlin, qui s'est entretenu hier au téléphone avec Trump, a donné son accord. La présence des Européens a toutefois été demandée par Macron.

Mais le flou persiste sur les concessions territoriales réclamées par la Russie. Celles-ci n'a pas été abordées lors des discussions. « Nous laisserons cette question entre moi et Poutine », a déclaré Zelensky. Enfin, au sujet d'un éventuel cessez-le-feu, Macron et Merz se sont opposés à Trump, qui ne juge pas une trêve nécessaire.

De son côté, Poutine continue son rêve expansionniste et reprend le rêve nostalgique d’une grande Russie. Lors de sa rencontre avec Trump en Alaska, son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, était habillé d'un sweat-shirt avec l'inscription "URSS". Une séquence célébrée par les propagandistes russes (acteurs des médias ou protagonistes du Kremlin) qui mènent depuis le début du conflit une guerre de l'information.

Pendant ce temps, l'horreur continue à Gaza, et la communauté internationale fustige le projet de Netanyahu de prendre le contrôle du territoire. Le premier ministre israélien ne compte plus que sur le soutien de Trump. Des milliers d'Israéliens se sont réunis dans les rues de Tel-Aviv ce dimanche pour demander la fin de la guerre. Le Hamas, lui, vient d'accepter un projet de cessez-le-feu proposé par l’Egypte et le Qatar. Celui-ci prévoit une trêve de soixante jours en échange de la libération d'otages vivants et d’un retrait partiel de l’armée israélienne.

Alors, que retenir de la rencontre Trump - Zelensky à la Maison Blanche ? Quelles sont les prochaines cibles de Poutine ? Où en est la situation à Gaza ?

