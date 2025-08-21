recherche
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 21 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 21 août 2025 192
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 21 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 21 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro besf of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

On les a harcelés

Chaque jour, des milliers de personnes, de tous âges, vivent un enfer en silence. À l'école, au travail, ou sur les réseaux sociaux, ils sont insultés, rabaissés, menacés, bousculés, parfois jusqu'à l'irréparable.

Le harcèlement n'est pas un jeu. C'est une violence insidieuse qui brise des vies.

Les invités de Faustine Bollaert viennent témoigner sur ce thème dans cette émission best of.

