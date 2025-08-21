"Echappées Belles" dans la vallée de l'Ubaye samedi 23 août 2025 sur France 5 (vidéo)

Samedi 23 août 2025 à 21:10 sur France 5 dans "Echappées Belles", Ismaël Khelifa vous emmène à la découverte de cette vallée sauvage que de jeunes néo-ruraux se réapproprient.

Nichée au cœur des Alpes-de-Haute-Provence, entre la frontière italienne et le lac de Serre-Ponçon, la vallée de l'Ubaye est l'un des rares endroits à avoir préservé son anonymat. Éloignée des grands axes touristiques et des gares TGV, loin du tumulte du monde moderne, elle fut jusqu'en 1883, avec l'arrivée de la D9000, l'une des régions les plus isolées de France. Un passé rude et un enclavement qui ont légué une nature intacte et préservée pour le grand bonheur des randonneurs et des amateurs de sports d'eaux vives.

À la croisée des chemins entre la Provence et les Alpes, la vallée de l'Ubaye attire chaque année de nombreux randonneurs qui viennent arpenter ses 1 000 kilomètres de sentiers pédestres ou encore gravir l'un de ses 63 sommets : le Brec de Chambeyron, la Tête de Siguret ou encore l'aiguille Pierre André.

Au milieu de ces géants de pierre coule une rivière : l'Ubaye. Depuis sa source au col du Longet, à 2 700 mètres d'altitude, elle traverse toute la vallée et termine sa course dans les eaux du majestueux lac de Serre-Ponçon. Sauvage et préservée, elle est considérée comme l'une des plus belles rivières d'Europe et elle est devenue l’un des spots incontournables pour les sportifs d’eaux vives.

Véritable axe de passage, la vallée de l'Ubaye est aussi le témoin d'une histoire fascinante, marquée par des mouvements migratoires. À Barcelonnette, sa capitale, colporteurs et enfants du pays s'expatrièrent au Mexique au début du XIXe siècle pour y faire fortune dans l'industrie du textile. Ainsi commença une vague d'émigration vers le Mexique qui prit de l'ampleur au milieu du XXe siècle. Barcelonnette conserve aujourd'hui de cette épopée un patrimoine architectural original, caractérisé par de nombreuses villas dites mexicaines.

Dans cette nouvelle émission, Ismaël part à la découverte de cette vallée sauvage et encore méconnue. À pied, à vélo ou encore en parapente, il prendra le temps de rencontrer ses habitants, ses bergers qui font vivre la culture pastorale, ou tout simplement ses amoureux de la montagne qui partagent volontiers leur passion pour la marche. Un voyage dépaysant en plein cœur des Alpes.

En quoi l’Ubaye est-elle une vallée secrète ? Qui sont ses habitants ? Pourquoi ont-ils fait le choix de vivre isolés en pleine nature ?

Les reportages diffusés :

L’Ubaye, on dirait le Sud.

L’ivresse des sommets

Saint-Paul-sur-Ubaye, le village fertile

La puissance de l’eau

L’histoire mexicaine de la vallée.

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera "Echappées belles" : Une échappée omanaise".